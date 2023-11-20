prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ядерный взрыв

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Полиция не нашла экстремизма в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Полиция не нашла экстремизма в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая рассуждала на тему ядерного взрыва над Сибирью.
20 ноября 2023, 09:45
Октябрь 2023
Симоньян начала судиться из-за «фейков» о ядерном ударе над Сибирью
10 октября 2023, 04:32
Петицию против Симоньян за слова о ядерном взрыве над Сибирью подписали 44 тысячи раз
Петиция с требованием привлечь Маргариту Симоньян после слов о ядерном взрыве над Сибирью собрала уже более 44 тысяч подписей.
8 октября 2023, 06:27
Красноярец создал петицию и призвал наказать Симоньян за слова о ядерном взрыве
5 октября 2023, 06:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика