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Ямочный ремонт

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Май
В Красноярске снимают асфальт на проспекте Мира
В Красноярске начались дорожный ремонт на проспекте Мира. Подрядчик начал снимать асфальт.
14 мая, 05:44
Апрель
Прокуратура нашла ямы на 260 дорогах Красноярска и потребовала это исправить
1 апреля, 05:22
Сентябрь 2023
«Все развалилось». Красноярский радиоведущий эмоционально раскритиковал ямы на новой дороге
В Красноярске на новом асфальте на Свердловской появились ямы спустя месяц после ремонта.
9 сентября 2023, 02:00
Июль 2023
Красноярец пишет послания на окнах администрации
Житель Солнечного решил необычным способом сообщать администрации района о необходимости дорожного ремонта — но в соцсетях его не поняли.
27 июля 2023, 04:32
На острове Татышев популярную велодорожку закроют на короткий ремонт
В Красноярске 6 июля перекроют велодорожку вдоль яблоневого сада на острове Татышев.
5 июля 2023, 12:30

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