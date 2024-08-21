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Яйца

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Август
В Красноярском крае замедлился рост цен на курицу, яйца и помидоры
В Красноярском крае в июле замедлился годовой темп роста цен на продукты. Об этом заявили в краевом отделении Центробанка.
21 августа, 04:07
Май
Миллиарды на куриных яйцах: как обогатились птицефабрики после скандального роста цен
4 мая, 04:24
Апрель
Когда празднуют Пасху в 2024 году: дата, суть и традиции праздника
5 апреля, 09:01
Март
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты для блинов к Масленице
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как выбрать и подготовить ингредиенты для блинов к Масленице.
10 марта, 12:26
Январь
Статистики назвали продукты, которые сильнее всего подорожали в крае
В Красноярскстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги в декабре 2023 года. Вот на что цены выросли и снизились заметнее всего.
31 января, 03:55
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно разложить продукты в холодильнике, чтобы они долго хранились и не портились.
21 января, 09:23
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14
Красноярский депутат Госдумы обвинил торговые сети в накрутке цен на яйца
11 января, 07:47
В Красноярске подешевели яйца. В магазинах рассказали, что это «временно»
10 января, 11:38
В Красноярске резко подешевели яйца — на 20 рублей. В одном магазине их уже раскупили
5 января, 13:42
Декабрь 2023
В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц. Спросили зачем
28 декабря 2023, 08:54
Привезут ли в Красноярск яйца из Турции и Азербайджана? Узнали в торговых сетях
26 декабря 2023, 05:25
В красноярских заведениях рассказали, будут ли поднимать цены из-за подорожания яиц
Владельцы красноярских заведений рассказали, повлияет ли подорожание яиц на цены в их ресторанах и кафе.
20 декабря 2023, 03:09
Красноярским магазинам не запрещают продажу яиц поштучно
Краевой Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете на продажу яиц поштучно — такого ограничения не устанавливали.
19 декабря 2023, 05:32
Рассказываем, когда могут снизиться цены на яйца в Красноярске
19 декабря 2023, 01:39
Красноярцы стоят в очередях за «дешевыми» яйцами. В магазинах пустеют полки
18 декабря 2023, 04:23
Не простое, а золотое: в красноярских магазинах яйца стали продавать поштучно
16 декабря 2023, 05:25
Путин рассказал, почему так подорожали яйца. Он назвал это сбоем и извинился
14 декабря 2023, 11:23
Удар по яйцам в Красноярске. Продажу ограничивают, а цены растут
13 декабря 2023, 07:38
Бархатовскую птицефабрику никто не купил. Она останется в собственности края
9 декабря 2023, 02:16

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