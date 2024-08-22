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Южный берег

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Август
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
22 августа, 08:18
Июль
В Красноярске хозяин на полдня закрыл собаку в машине в жару. Она скончалась
23 июля, 07:52
Май
В красноярском микрорайоне Южный берег не будут строить школу «на воде»
10 мая, 02:35
Январь
«Глинтвейн варится, всё нормально»: в Красноярске загорелся грузовик с алкоголем
В Красноярске утром 26 января загорелся грузовик с алкоголем.
26 января, 03:28
Ноябрь 2023
Прокуратура засудила мэрию из-за нехватки школ и детсадов. Теперь их должны построить
2 ноября 2023, 07:50
Октябрь 2023
Бобры повалили деревья у Абаканской протоки. Вот что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на Южном берегу и в районе острова Отдыха.
11 октября 2023, 01:27
Сентябрь 2023
Красноярцы «завалили жалобами» УК за поздний вывоз мусора. Им это мешало спать
В Красноярске жители двух микрорайонов пожаловались в управляющую компанию из-за шумного вывоза мусора. Его вывозили после 23:00.
6 сентября 2023, 06:17

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