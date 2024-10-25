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Забор

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2024
«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21
Красноярцы раскритиковали новый забор у школы №21. Они назвали его «непонятным», и сравнили школу с «зоной».
25 октября, 06:56
СК возбудил уголовное дело из-за влетевшего в толпу подростков автомобиля в Хакасии
1 марта, 04:55
У элитных дач на Базаихе заставляют снести заборы — они мешают гулять у реки
10 февраля, 02:27
2023
Вокруг снесенного «Кантри» убирают забор, чтобы поставить другой забор
9 ноября 2023, 04:41
Вокруг снесенного «Кантри» убрали забор — но это ненадолго
24 октября 2023, 11:50
«Приступ озаборивания»: архитектора возмутили оградки в центре Красноярска
Красноярский архитектор Антон Шаталов раскритиковал новые оградки на пересечении Кирова и Урицкого.
28 апреля 2023, 10:58

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