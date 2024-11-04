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Задержание

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Ноябрь
В ДТП в Минусинском районе погибла 20-летняя девушка
4 ноября, 02:43
Октябрь
Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях
31 октября, 09:23
В Красноярске задержали причастного к пожару с четырьмя бездомными
Следователи задержали 51-летнего бездомного мужчину, причастного к пожару 26 октября в заброшенном доме на улице Транзитной. В здании были четыре человека — все погибли.
29 октября, 02:44
В Ачинске работники завода украли тонну никеля и меди
В Ачинске четверых мужчин подозревают в хищении металла с металлургического предприятия. Они вывезли тонну никеля и меди в гараж с помощью сообщников и продали. Об этом рассказали в краевом СК и полиции.
24 октября, 10:24
Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»
Жителя Красноярска обвиняют в избиении парня, вымогательстве и повреждении авто. Об этом рассказали в полиции.
21 октября, 11:06
Задержан красноярец, который бросал пенсионерку об асфальт и душил
13 октября, 05:50
В Красноярске арестовали полицейского, которого обвиняли в пытках
8 октября, 05:08
Сентябрь
В Красноярске задержали директора дома детства. За что?
12 сентября, 01:12
Август
Сосновоборец просил у шестиклассницы интимные фото за деньги. Его жестко задержали
31 августа, 02:16
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова
25 августа, 10:04
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно
25 августа, 01:46
Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту
22 августа, 03:37
Июль
Двоих чиновников администрации Советского района задержали. За что?
19 июля, 06:38
В полиции подтвердили, что возбудили дело против брата жены Гольдмана
18 июля, 06:05
Июнь
В Красноярске сооснователю «Малтата» Нуссу дали 9 лет за хищение миллиарда
28 июня, 06:03
Стало известно, за что задержан глава «Промстроя» — главный подрядчик по ремонту
27 июня, 09:10
Задержан владелец «Промстроя» Декард Ханагян. Что известно
27 июня, 05:27
Полиция задержала в аэропорту пассажира самолета Сочи — Красноярск. Он был в розыске
Транспортные полицейские задержали пассажира в аэропорту Красноярска. Он прилетел из Сочи.
24 июня, 02:12
В Красноярске задержали родственника беглого экс-депутата Гольдмана
13 июня, 13:07
Полиция задержала в красноярском хостеле двоих мигрантов, объявленных в розыск
Полиция провела рейд в двух хостелах в Ленинском районе Красноярска. Сотрудники задержали двоих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.
6 июня, 05:36

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