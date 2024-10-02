Дело Александра Глискова

Утром 1 ноября силовики задержали депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова — СК на транспорте выдвинул ему обвинение во взятке в особо крупном размере от директора госпредприятия в 2017 году. Рассказываем все самое важное, что известно о ситуации.