Дело Александра Глискова

Взятка семилетней давности: что известно о задержании и уголовном деле против Александра Глискова
Фото: prmira.ru.
Утром 1 ноября силовики задержали депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова — СК на транспорте выдвинул ему обвинение во взятке в особо крупном размере от директора госпредприятия в 2017 году. Рассказываем все самое важное, что известно о ситуации.
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