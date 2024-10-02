prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости
Дело Александра Глискова

Взятка семилетней давности: что известно о задержании и уголовном деле против Александра Глискова

Фото: prmira.ru.
Утром 1 ноября силовики задержали депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова — СК на транспорте выдвинул ему обвинение во взятке в особо крупном размере от директора госпредприятия в 2017 году. Рассказываем все самое важное, что известно о ситуации.
Выбрать дату
Октябрь
Глисков заявил, что ему предлагали дать показания на других людей
Депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков заявил, что ему предлагали дать показания против кого-то.
2 октября, 12:20
«Он убийца, что ли?». Глискову дали 10 лет. Что об этом думают политолог, адвокат и другие красноярцы
2 октября, 08:59
«Расправа состоялась». Глисков, кажется, чуть не заплакал, слушая свой приговор. Он намерен его обжаловать
2 октября, 07:39
Депутату Александру Глискову дали 10 лет
2 октября, 07:10
Сентябрь
Депутат Александр Глисков выступил в суде с последним словом
29 сентября, 11:16
Стала известна дата приговора Глискову
27 сентября, 10:38
Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей
6 сентября, 06:14
Август
Экс-губернатор Толоконский не смог дать показания по делу Глискова
20 августа, 04:53
Июль
Депутата Сергея Натарова допросили по делу Александра Глискова. Что он рассказал
31 июля, 07:16
Экс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
30 июля, 03:43
В суде над Глисковым допрашивают экс-мэра Красноярска Сергея Еремина
29 июля, 08:37
С Александра Глискова сняли статус «склонный к побегу». Но домой не отпустили
26 июля, 10:51
Бывший помощник Глискова и прокурор поссорились в суде из-за вопросов
23 июля, 10:51
Не знает или не помнит. В суде над Глисковым допросили вице-губернатора Пономаренко. Вот что он рассказал
23 июля, 09:40
«Мне пояснить нечего»: мэр Красноярска Логинов снова не пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 06:42
Вице-губернатор Сергей Пономаренко пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 04:34
Глисков сломал ребро на входе в здание суда. В СИЗО дали только обезболивающие
23 июля, 04:17
В травмпункте отказались комментировать состояние Глискова
В травмпункте отказались сообщать подробности о состоянии депутата краевого заксобрания Александра Глискова. Он упал на входе в здание суда и травмировался.
22 июля, 10:12
Александра Глискова увезли из суда в травмпункт. Заседание отменили
22 июля, 04:58
Усса, Логинова и Пономаренко вызовут в суд по делу Глискова
2 июля, 09:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика