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Задержка

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2024
«Опоздали на работу»: красноярцы пожаловались на задержку электричек
1 ноября, 05:40
«1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву
12 октября, 09:16
Жена погибшего в Бангкоке красноярца будет судиться с авиакомпанией
30 апреля, 02:56
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
Что происходило в душном самолете из Таиланда, где у красноярца остановилось сердце
2 апреля, 12:28
В аэропорту Красноярска задержали и отменили больше 10 рейсов
19 февраля, 03:41
Рейс из Красноярска в Сочи задержали на час из-за буйной пассажирки
Рейс самолета авиакомпании «Россия» из Красноярска в Сочи задержали на час из-за буйной пассажирки. Инцидент произошел вечером 14 февраля.
15 февраля, 02:17
Красноярцы двое суток не могли вылететь из Новокузнецка. Люди спали в аэропорту
Красноярцы двое суток не могли вылететь из новокузнецкого аэропорта. Официальная причина — непогода, а точнее, резкий перепад температур.
17 января, 04:15
Еще один самолет из Красноярска в Таиланд задержали. Пассажиры ждут уже 7 часов
Из аэропорта Красноярск ночью не вылетел рейс в столицу Таиланда. Время вылета меняли дважды.
10 января, 04:32
Самолет не смог вылететь из Красноярска в Таиланд. Вылет перенесли на 11 часов
Из аэропорта Красноярск с опозданием почти на 11 часов вылетел рейс в Пхукет.
10 января, 02:26
2023
Красноярец рассказал, как людей пытались вывезти с севера на «ужасном» самолете
18 декабря 2023, 01:44
В аэропорту Красноярска задержали и отменили несколько рейсов
4 декабря 2023, 04:39
В аэропорту Красноярска из-за тумана задержали несколько рейсов
15 сентября 2023, 01:25
В аэропорту Красноярска из-за погоды задержали больше десятка рейсов
1 сентября 2023, 02:16
Из-за тумана в аэропорту Красноярск задержали десятки рейсов
18 июля 2023, 01:34

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