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Загрязнение

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В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?
11 октября, 06:32
Экологию назвали в числе важнейших факторов для развития индустриальных городов
Эксперты назвали экологизацию индустриальных городов одним из важнейших факторов для их развития. К такому выводу пришли участники саммита «Сибирская перспектива».
17 сентября, 07:09
В центре Красноярска закрыли крупную типографию из-за выбросов
6 августа, 08:29
В минэкологии края шокированы замерами выбросов на предприятии. Превышения в 7500 раз
В Канске зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в тысячи раз в выбросах лесоперерабатывающей компании «ТоргЛес». Заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк призналась, что была шокирована.
20 июня, 11:59
В Красноярске у нефтебазы хотят сделать защитную дамбу. КНП не хочет за нее платить?
В Красноярске на правом берегу Енисея хотят построить дамбу, которая должна защитить реку от утечек нефтепродуктов.
30 мая, 07:10
От трех красноярских предприятий через суд потребовали планы по снижению выбросов
Минэкологии края требует от трех компаний Красноярска разработать и согласовать мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в периоды действия режима НМУ.
4 апреля, 06:50
Краевые власти отчитались о 12% сокращении выбросов. Хотя планировали в 2 раза больше
25 марта, 10:14
В Красноярске ввели режим НМУ — но загрязнение было всю неделю. Почему только сейчас?
26 февраля, 12:06
В Красноярске снова вводят режим «черного неба». Датчики горели красным уже сутки
19 февраля, 09:44
«У нас Чернобыль»: красноярцы напуганы появлением черного снега
1 февраля, 09:22
«Все уровни загрязнения побиты»: как в январе менялось качество воздуха в Красноярске
31 января, 11:27
«Страдают 90% жителей»: воздух в Красноярске назвали одним из самых грязных в России
26 января, 04:19
2023
Чем дышат красноярцы во время НМУ по версии властей? А что показывают другие датчики?
12 декабря 2023, 01:40
Над Красноярском снова нависло «черное небо» — показываем, в каких районах хуже всего
В трех городах Красноярского края ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) — в Красноярске, Назарове и Ачинске.
28 ноября 2023, 01:55
Красноярцы жалуются на «дикую вонищу» в воздухе
15 сентября 2023, 07:50
Красноярск утром накрыл густой туман. Или смог?
Красноярск утром накрыл густой туман. Однако некоторые жители предположили, что это смог.
15 сентября 2023, 02:23
В воздухе Красноярска стало больше бензпирена, а в России — формальдегида
31 августа 2023, 12:00
Мэрию Красноярска хотят оштрафовать на 2 миллиона за загрязнение реки колониями
Росприроднадзор подал иск к администрации Красноярска и потребовал оштрафовать её на 2,2 миллиона рублей за загрязнение реки Черемушка.
8 августа 2023, 01:32
Жители поселка пожаловались, что золотодобытчики загрязняют реку, из которой они пьют
Жители поселка на юге Красноярского края пожаловались на золотодобытчиков, загрязняющих реку.
10 июля 2023, 08:39

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