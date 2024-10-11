Загрязнение

В минэкологии края шокированы замерами выбросов на предприятии. Превышения в 7500 раз

В Канске зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в тысячи раз в выбросах лесоперерабатывающей компании «ТоргЛес». Заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк призналась, что была шокирована.