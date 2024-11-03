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Закрытие

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2024
Выгорела только кухня. Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина
3 ноября, 07:35
На весь Красноярск осталось одно отделение ГАИ для оформления ДТП
В Красноярске ГИБДД заявила о прекращении работы пункта дооформления ДТП на 60 лет Октября. На весь город-миллионник осталось только одно отделение.
22 октября, 06:02
Единственный разрешенный пляж в Красноярске закроется после выходных
15 августа, 07:30
Пляж на острове Татышев снова закрыли на обслуживание
В четверг, 1 августа, купаться на единственном разрешенном пляже будет нельзя.
1 августа, 03:37
В Красноярске закрылся бар «Глас» на Маркса. Он проработал два года
В Красноярске закрылся винный бар «Глас» на Карла Маркса.
29 июля, 07:56
В Красноярске закрывается популярный бар Mods
В Красноярске после 7 лет работы закрывается бар The Mods на Взлетке.
13 мая, 06:20
«Столбы» закроют для туристов до начала лета
«Красноярские столбы» закроют для туристов с 13 по 31 мая. Для посетителей в эти даты будет доступна только одна локация — чаша Гранитного карьера со стороны Восточного входа.
26 апреля, 12:18
В Красноярске несколько больниц закроют на ремонт и дезинфекцию. Какие и когда?
В краевом минздраве рассказали, что восемь больниц и родильных домов временно закроют — на ремонт и дезинфекцию. Публикуем график.
18 апреля, 01:47
На месте бара «Элтон» после «ЛГБТ*-скандала» откроют новое заведение. Что это будет?
В Красноярске в помещении скандально закрывшегося бара «Элтон» собираются открыть компьютерный клуб.
10 апреля, 01:38
В Красноярске закрылась сеть ломбардов, связанная с ОПГ Малиновского
19 марта, 01:22
Мизулина поблагодарила полицию после закрытия красноярского «ЛГБТ*-бара» «Элтон»
26 февраля, 12:41
«Мы боролись до последнего»: в Красноярске после жалоб Мизулиной закрылся бар «Элтон»
26 февраля, 06:15
Красноярцы вместе с прокуратурой решили засудить «Пивной причал»
Прокуратура потребовала закрыть пивной магазин в Железнодорожном районе Красноярска.
16 февраля, 09:55
Узнали, какие катки закрылись из-за потепления и какие нет
В Красноярск в субботу, 10 февраля, пришло потепление — утром в городе уже +6. «Проспект Мира» посмотрел, работают ли в городе катки в такую погоду.
10 февраля, 03:23
Стало известно, почему могли закрыть Seabass&Sauvignon и Dog Osminog мужа Блиновской
В Красноярске прекратили работу заведения Seabass&Sauvignon и Dog Osminog. Журналисты выяснили, с чем может быть связано их закрытие.
26 января, 05:01
Каток на Стрелке в выходные будет частично закрыт. Вот расписание
В выходные, 13 и 14 января, несколько сеансов будут закрыты для посетителей.
13 января, 02:56
Красноярский ТЦ «Авеню» остался почти без арендаторов. Что там появится?
10 января, 05:41
2023
Центральный парк Красноярска полностью закроют на два года. Когда?
11 октября 2023, 04:56
В Красноярске закрылся единственный салон связи «Связной»
8 сентября 2023, 06:22

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