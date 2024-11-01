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Заморозки

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2024
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
В Красноярске обещают заморозки до -7 и снег на этой неделе. Говорим с синоптиком
7 октября, 08:37
Зима близко. В Красноярск идет минус
6 октября, 06:36
Жителей Красноярского края предупредили о заморозках до -3
9 сентября, 09:32
Жителей Красноярского края предупредили о первых заморозках. Температура упадет до -2
5 сентября, 00:59
Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут первые заморозки
4 сентября, 08:37
В Красноярском крае ожидаются заморозки до -1
В пятницу, 21 июня, на севере и востоке центральных районов Красноярского края ожидаются заморозки. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.
20 июня, 10:15
Заморозки до –2 ожидаются в Красноярском крае
4 июня, 09:26
Заморозки до –2 и грозу пообещали жителям Красноярского края
В Красноярске и крае 3 июня ожидаются сильный северный ветер, грозы и заморозки.
3 июня, 05:53
Под Красноярск пришли заморозки. Температура опустилась до –2
В окрестности Красноярска пришли заморозки.
1 июня, 06:53
Заморозки до -3 градусов ожидаются в Красноярском крае
В центральных и южных районах Красноярского края 29–31 мая местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.
28 мая, 10:19
Заморозки ожидаются в центральных районах Красноярского края
В центральных районах Красноярского края 25 и 26 мая местами ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС и МЧС.
24 мая, 09:05
Красноярск стал лидером по стабильности заморозков в мае. Почему?
9 мая, 04:16
2023
В Красноярский край идут заморозки
В центральных и южных районах Красноярского края 9 и 10 сентября ожидаются заморозки до -2. Такой прогноз дает Среднесибирское УГМС.
9 сентября 2023, 04:07
Синоптик рассказал, когда в Красноярск придут заморозки
7 сентября 2023, 05:13
В Красноярск придут заморозки
Синоптики прогнозируют похолодание до минусовых температур в Красноярске.
25 мая 2023, 02:37

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