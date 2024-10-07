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Заозерный

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Краевой Роспотребнадзор арестовал крупную партию обуви на 120 тысяч рублей
В Красноярском крае в одном из магазинов арестовали 101 пару обуви без маркировки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
7 октября, 02:49
В Красноярском крае «человек-паук» ограбил квартиру на 4 этаже. Вот как он туда залез
В Красноярском крае в Рыбинском районе житель Заозерного забрался в квартиру знакомых на 4 этаже и обокрал их.
12 августа, 04:00
2023
Роспотребнадзор подал в суд на «Командор»
В Красноярске торговую сеть «Командор» хотят привлечь к ответственности за просроченные товары, грязь в магазинах и просрочку. Иск подал Роспотребнадзор.
3 августа 2023, 04:11
Музыка громче, глаза закрыты. Буря в Заозерном поломала деревья и оборвала провода
14 июля 2023, 11:35
В Красноярском крае пьяная женщина поехала с ребенком за шоколадкой
В Заозерном задержали нетрезвую автомобилистку, которая была с ребенком.
26 июня 2023, 02:48

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