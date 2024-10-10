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Запреты

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Минкульт края мог разослать перечень «запрещенных музыкантов». Что известно
10 октября, 13:22
«Самые умные носят два»: как красноярским школьникам живется без телефонов на уроках
26 сентября, 12:02
Депутат ЗС предложил запретить мигрантам торговать лесом и возить пассажиров
31 августа, 11:18
«Безопасность наших людей важнее». Экс-мэр Еремин одобрил запрет мигрантам работать в такси и продавать алкоголь в крае
12 августа, 01:20
На пляже «Криофила» поставили запрещающие знаки. Моржи плавают здесь больше 30 лет
6 июля, 13:02
Мигрантам в Красноярском крае хотят запретить таксовать и продавать алкоголь
3 июля, 01:44
В Красноярске возле ГорДК и МВДЦ «Сибирь» запретят парковаться на несколько дней
С 5 мая в Красноярске временно изменять схемы проезда и парковки в районе ГорДК и возле МВДЦ «Сибирь», сообщает мэрия.
2 мая, 01:57
Водителям запретят парковаться на Петра Ломако в Красноярске. Почему?
В Красноярске запретят остановку и стоянку транспорта на части одной из главных улиц микрорайона Преображенский — Петра Ломако.
26 апреля, 02:53
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
Какие улицы перекроют в Красноярске из-за Дня Победы? Публикуем список
19 апреля, 01:14
В Красноярске запретят парковаться у десятка зданий. Это из-за выборов
В Красноярске с 14 по 17 марта запретят парковаться возле некоторых зданий, где находятся избирательные участки.
7 марта, 03:08
Все выезды на лед Красноярского водохранилища закроют после наплыва туристов
7 февраля, 01:58
В Красноярске врачам запрещают говорить «здрасьте» и «что у вас». Вот их рассказы
15 января, 11:01
2023
«Добавит сложностей, но родить не заставит». В частных клиниках перестают делать аборты. Почему это плохо и будет ли так в крае?
16 ноября 2023, 08:38
Красноярцы поддерживают запрет на продажу энергетиков подросткам
82% опрошенных жителей Красноярска выступили за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Ранее в Госдуме выступили за ограничения продаж тонизирующих напитков подросткам по всей стране.
21 сентября 2023, 06:20
Что думают краснояцы об отказе продавать Call of Duty из-за «насилия против россиян»
19 сентября 2023, 12:21
Медикам в России запрещают пользоваться iPhone. А в Красноярске?
12 сентября 2023, 06:04
В красноярских школах пройдут учения, а 1 сентября запретят квадрокоптеры
28 августа 2023, 11:53
В Красноярске 22 августа запретят парковку возле площади Победы
С 22 августа в Красноярске будет временно ограничат парковку возле площади Победы.
22 августа 2023, 05:46
В Красноярске составили список запрещенных для выгула собак мест. Нельзя почти везде
21 июля 2023, 02:54

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