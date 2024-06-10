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Защита

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Июнь
Глисков позвал в суд мэра Логинова и вице-губернатора Пономаренко
10 июня, 10:35
Апрель
Глисков позвал Усса свидетелем по своему делу
20 апреля, 06:38
Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска
3 апреля, 11:51
Февраль
Завершилось расследование дела Александра Глискова
28 февраля, 06:48
Ноябрь 2023
На защиту красноярских мостов от терактов потратят 29 млн. Годом ранее — 9 млн
30 ноября 2023, 09:13

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