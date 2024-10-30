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Застройка

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Октябрь
С «Сибиряка» взыщут более 500 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске
30 октября, 07:15
В Красноярске построят жилой комплекс с тысячей квартир недалеко от «Планеты»
23 октября, 06:37
На Калинина по КРТ построят новый микрорайон на пять тысяч жителей
В Красноярске на Калинина построят новый микрорайон на пять тысяч жителей.
8 октября, 12:52
Август
На окраине Красноярска за 64 миллиона продают два участка под КРТ
28 августа, 02:47
В Красноярске на Норильской построят скейт-парк. Узнали, где именно
7 августа, 07:35
Июль
В Октябрьском районе решили продать под застройку еще 3,5 гектара земли
Еще 3,5 гектара земли возле Мясокомбината собираются выставить на торги.
25 июля, 01:59
В Красноярске утвердили проект гигантского ЖК у Плодово-Ягодной станции
В Красноярске утвердили проект планировки огромного жилого района рядом с бывшей Плодово-Ягодной станцией в Октябрьском районе.
23 июля, 02:18
Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в Удачном
На публичных слушаниях дочерней компании ГСК «Арбан» отказали в предоставлении территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном под застройку.
8 июля, 05:39
В Красноярском крае планируют построить экопосёлок на 70 гектарах. Где?
В Балахтинском районе Красноярского края планируют построить экопосёлок.
2 июля, 02:41
Июнь
Депутаты попросили мэрию исключить из «глобального КРТ» только многоквартирные дома
27 июня, 13:14
Мэр Логинов решил пересмотреть «закон о человейниках». Надавили Котюков и прокуратура
25 июня, 12:22
В Красноярске напротив стадиона «Локомотив» построят новый дом на 83 квартиры
Новый жилой дом построят в историческом центре Красноярска. Он будет расположен напротив стадиона «Локомотив».
22 июня, 14:50
Прокурор дал интервью о КРТ в Красноярске. Главное
21 июня, 12:47
В Красноярске опять можно строить человейники? Депутаты поддержали застройщиков
18 июня, 11:22
Краевые депутаты хотят лишить мэрию части полномочий из-за глобального КРТ
18 июня, 08:49
Мэрия Красноярска впервые высказалась о глобальном КРТ
17 июня, 12:37
Депутат предположил, почему мэрия отдает часть Красноярска под КРТ
Депутат краевого заксобрания Илья Зайцев высказался на тему глобального КРТ в Красноярске. По планам мэрия хочет сделать часть города зоной комплексного развития территории.
17 июня, 12:19
Красноярские депутаты одобрили проект гигантского ЖК у Плодово-ягодной станции
12 июня, 04:51
Мэрия Красноярска собирается сделать зоной КРТ почти половину города
12 июня, 02:24
В Октябрьском районе Красноярска хотят построить гигантский ЖК из 58 домов
8 июня, 04:35

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