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Заведения

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Ноябрь
Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
1 ноября, 11:54
Октябрь
750 посадочных мест. Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»
29 октября, 09:30
В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле
В центре Красноярска, на барной улочке, открывается новое заведение — бар «Соседка».
25 октября, 05:39
Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе
В Красноярске новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon, откроется 25 октября.
24 октября, 08:42
Названы лучшие рестораны Сибири. В список попали 7 красноярских заведений
18 октября, 01:35
Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет
11 октября, 06:46
В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта». Что там будет?
8 октября, 05:33
Сентябрь
Бренд-шеф Bellini раскрыл подробности о новом заведении Hello Coffee
Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко поделился тем, как проходит подготовка к открытию нового заведения рестогруппы — Hello Coffee.
26 сентября, 06:24
Август
Красноярцы стали меньше интересоваться стриптизом
Жители Красноярска стали меньше посещать стриптиз-бары, а «ночная жизнь» города застыла.
27 августа, 12:47
В центре Красноярска откроется еще один бар. Вот когда
В Красноярске в центре откроется новый бар «Соседка».
23 августа, 07:49
В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями
23 августа, 02:52
Красноярский бар попал в топ-10 лучших в стране
23 августа, 01:09
Фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей
22 августа, 09:02
Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь
В Красноярске открытие нового заведения от Аркадия Новикова, ресторана Maroon, перенесли.
22 августа, 04:28
Блогер рассказал, где в Красноярске попробовать трендовый bubble tea
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал, где в городе попробовать трендовый напиток bubble tea.
14 августа, 08:29
На месте кофейни СоffeBulka открылось брассери JIL. Что там есть
13 августа, 02:06
В Красноярске на Взлетке откроется новосибирский мясной ресторан. Вот когда
10 августа, 03:42
Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска
9 августа, 08:29
В красноярском ЦУМе откроется бар. Оттуда выгнали «Нетипичную пельменную»
На месте закрывшейся «Нетипичной пельменной» в торговом комплексе «ЦУМ» откроется Harat's Pub.
7 августа, 02:10
Ресторан от Аркадия Новикова и необуфет: в Красноярске откроются 6 кафе и ресторанов
5 августа, 05:46

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