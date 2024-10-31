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Завод

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2024
Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек
Красноярская мясная компания «Расколбас» выплатит 1,5 млн рублей московской фирме «Микояновский мясокомбинат».
31 октября, 12:51
Огромный завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году
20 октября, 04:51
В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство
2 октября, 09:05
Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи
26 сентября, 12:52
Дюков заявил в ФСБ на мэрию — и обвинил в простое завода и срыве ремонта дорог
2 сентября, 05:49
В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»
В Красноярске снова пытаются продать здание бывшего пивоваренного завода «Пикра». Объявление появилось на портале «Авито».
30 августа, 02:58
Завод «Млада» хотят обанкротить. Это один из крупнейших производителей молока в крае
В Красноярском крае хотят признать банкротом завод «Млада». Это одно из крупнейших предприятий в регионе по производству молока, молочных напитков и соков.
12 августа, 10:09
Под Красноярском хотят построить завод бытовой и автомобильной химии
Под Красноярском планируют построить завод бытовой и автомобильной химии и удобрений.
4 июня, 05:20
Возле КрАЗа построят завод электрогенераторов за миллиард рублей
Компания «МегаВатт» построит в Красноярске завод по производству электрогенераторных установок на основе дизельных и газовых двигателей. Предполагаемый объем инвестиций составляет один миллиард рублей.
9 апреля, 08:17
Ферросплавный завод под Красноярском продали за полмиллиарда. Кто его купил и зачем?
24 марта, 06:06
В Красноярске хотят открыть завод по производству краски
Компания «Русский профиль» планирует создать в Красноярске завода по производству краски.
29 февраля, 01:47
Под Красноярском снова пытаются продать ферросплавный завод
В Красноярском крае вновь выставят на торги ферросплавный завод. В 2017 году компания-владелец «Чек-Су» признана банкротом по решению арбитражного суда Кемеровской области.
29 января, 09:35
На территории КрАЗа загорелось оборудование
На территории Красноярского алюминиевого завода 3 января произошел пожар, сообщили в МЧС.
3 января, 11:06
2023
Недвижимость «Красноярского хлеба» на торгах приобрел сын экс-владельцев
Недвижимость завода «Красноярский хлеб» на Заводской продали за 119 миллионов рублей. Её купила компания, которая действовала в интересах сына экс-владельцев.
21 декабря 2023, 02:31
На территории КрАЗа произошел пожар
На территории Красноярского алюминиевого завода произошел пожар, об этом сообщили в МЧС.
26 ноября 2023, 04:32
Стало известно, за что с завода холодильников «Бирюса» требуют 337 миллионов
На красноярский завод холодильников «Бирюса» подали иск в суд на 337 миллионов рублей. Все из-за пожара в арендуемом складе.
23 ноября 2023, 01:59
На завод холодильников «Бирюса» подали в суд. Требуют 337 миллионов
22 ноября 2023, 01:47
Суд приостановил продажу акций Красноярского ЭВРЗ. Почему?
6 ноября 2023, 02:46
«Был слышен взрыв». На территории КрАЗа вспыхнул пожар
4 октября 2023, 02:43
В Красноярске появился завод для «импортозамещения» оборудования для металлургии
В Красноярске открыли завод научно-производственного центра магнитной гидродинамики.
25 сентября 2023, 13:05

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