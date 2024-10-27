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Почему телефон грязнее унитаза? И как не заразиться от него?
Специалисты рассказали, как нужно чистить свои гаджеты, чтобы не заразиться от них инфекциями.
27 октября, 12:35
Умер кот Крошик. Вся страна следила, как он худел
27 октября, 08:35
Как выбрать курицу в магазине и не отравиться?
Профессор кафедры гигиены Пироговского университета Наталья Шеина рассказала о правилах, которые нужно соблюдать при покупке и приготовлении курицы.
27 октября, 02:30
Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде
27 октября, 01:30
Красноярский нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов вы можете плохо пахнуть
Красноярский нутрициолог назвала продукты, из-за которых человек может плохо пахнуть. Всего в списке 8 продуктов.
26 октября, 13:54
Как засолить капусту на зиму? Лучшие рецепты вкусной и хрустящей квашеной капусты
Квашеная капуста является традиционным русским блюдом. Солить капусту принято с наступлением первых заморозков. Квашеная капуста является одним из лучших источников витаминов зимой. Делимся простыми и вкусными рецептами закваски.
26 октября, 13:00
Как есть орехи, чтобы они принесли пользу, а не вред? Советы врачей
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, чем полезны орехи и как их правильнее есть.
24 октября, 12:53
«Удалили 1% тела»: красноярские врачи вырезали женщине огромные опухоли матки
Красноярские врачи удалили гигантские миомы матки — они весила как 1% её тела.
23 октября, 05:48
«Попытки скрыть»: минздрав проверит информацию о дефиците квот на МРТ для онкобольных
22 октября, 10:25
В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю заболело больше 11 тысяч
В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ среди жителей Красноярского края.
22 октября, 02:48
В Роспотребнадзоре рассказали, может ли гречка вылечить диабет и дефицит железа
В краевом Роспотребнадзоре развеяли мифы о гречке.
20 октября, 06:54
«Это проблема всего края». В клинике подтвердили дефицит квот на МРТ для онкобольных. Что говорят в минздраве?
18 октября, 08:58
Собаки покусали 3 312 жителей Красноярского края. Где больше всего пострадавших?
В Красноярском крае от нападения собак пострадало больше трех тысяч человек.
18 октября, 02:27
Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питании
Жителям Красноярска рассказали о самых популярных мифах, касающихся здорового питания. Не обязательно совсем отказываться от еды, содержащей жиры и углеводы.
17 октября, 04:25
Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки
16 октября, 02:29
Стало известно, в каких городах Красноярского края больше всего заболевших ОРВИ
15 октября, 03:23
В краевом минздраве отрицают недостаток квот на МРТ для онкобольных
14 октября, 08:04
22-летняя красноярка отравилась мухомором. Она использовала его вместо снотворного
В Красноярске молодая девушка отравилась мухомором. Ее госпитализировали в больницу.
14 октября, 05:34
Красноярцам рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ. Вот несколько способов
14 октября, 02:13
В Красноярске неизлечимо больные дети несколько лет не могли получить медизделия
В Красноярске несколько лет неизлечимо больным детям не предоставляли необходимые медицинские изделия. Нарушения выявила прокурорская проверка.
12 октября, 08:20

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