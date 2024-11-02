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Ноябрь
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
Октябрь
«Как на зоне». Красноярцам не нравится новый забор у школы №21
Красноярцы раскритиковали новый забор у школы №21. Они назвали его «непонятным», и сравнили школу с «зоной».
25 октября, 06:56
Красноярцы пожаловались на «Самокат» из-за шума холодильников. Он мешает им спать
В Красноярске жителям дома на Свердловской пожаловались на сервис доставки «Самокат». Жильцы обратились в Роспотребнадзор.
17 октября, 02:25
«Больные взрослые водят их на поводке». Депутат пожаловалась на засилье квадроберов на набережной в Красноярске
10 октября, 12:30
В работе «Вконтакте» произошел сбой. У красноярцев ничего не грузит
7 октября, 11:29
В Красноярске стали принудительно вывозить брошенные машины
1 октября, 07:18
«Врачей нет — ищите, где хотите». Красноярцы ждут прием у врача по несколько недель и ругаются на поликлиники
1 октября, 06:30
Сентябрь
Это жесть. Красноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдня
29 сентября, 06:16
Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети
Жители Удачного жалуются на разрушающийся склон. Они боятся, что он обрушится на остановку и детей.
29 сентября, 04:53
Красноярцы жалуются на еле теплые батареи
19 сентября, 06:11
Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением лично главам районов
18 сентября, 05:04
Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах
10 сентября, 07:02
Август
В часть домов Красноярска не вернулась горячая вода. Люди массово жалуются
31 августа, 04:13
В Magic Burger назвали фейком отравление от куриных ножек и бургер с червями
16 августа, 01:36
Сравнивают с Китаем и зовут пить пиво. Что пишут красноярцы, стоя в огромной пробке на Коммунальном мосту
13 августа, 02:38
Красноярцы жалуются на нашествие летучих мышей. Они залетают прямо в квартиры
Красноярцы и жители других городов края жалуются на нашествие летучих мышей.
12 августа, 02:05
«Есть закрытый список». Красноярских олимпиадников отказались зачислять в московский медуниверситет
7 августа, 01:52
«Как вообще жить». Мизулина снова прилетела в Красноярск с собакой и заявила, что устала от публичности
5 августа, 05:40
«Сколько же машин поплывет». Красноярцы нашли кучу минусов в новой развязке из Пашенного. Собрали мнения
2 августа, 03:09
Июль
В крае не работают 30% отделений почты. За полтора года уволилась тысяча сотрудников
26 июля, 01:31

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