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Жара

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Август
Жара вернется. Публикуем прогноз погоды в выходные в Красноярске
23 августа, 01:58
Синоптики пообещали возвращение 30-градусной жары в Красноярский край
21 августа, 03:27
Красноярским водителям рассказали, как пережить жару за рулем
Госавтоинспекторы Красноярска поделились советами для водителей о том, как спасаться от жары за рулем.
15 августа, 01:24
В Красноярский край возвращается жара. Будет до +35
14 августа, 08:54
Синоптики пообещали возвращение жары в Красноярский край. Днем будет +30
13 августа, 11:25
В лесах Красноярского края больше не действует режим ЧС
В лесах Красноярского края отменили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном правительстве.
12 августа, 08:42
В Красноярск на рабочей неделе вернется жара до +31. Вот прогноз
11 августа, 02:57
В Красноярске задержится жара и пойдут дожди. Вот прогноз на рабочую неделю
4 августа, 02:52
Еще немного жары. Вот прогноз погоды на первые выходные августа в Красноярске
2 августа, 01:59
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Июль
Синоптик рассказал, как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально
30 июля, 10:02
Синоптики дали прогноз погоды на август в Красноярске. Когда уйдет жара?
27 июля, 13:20
Жара задержится. Публикуем прогноз погоды в выходные в Красноярске
26 июля, 01:57
В Красноярск после дождей вернется жара до +33
В Красноярск в конце рабочей недели вернется жара. Обещают до +33.
24 июля, 03:50
Красноярцев в выходные ждет жара до +29. Публикуем прогноз
Публикуем прогноз погоды на 20 и 21 июля в Красноярске.
19 июля, 01:56
В Красноярск на рабочей неделе вернется жара до +31. Вот прогноз
15 июля, 01:53
Глэмпинги и отели с бассейнами: куда красноярцы чаще всего сбегают от жары
Красноярцы в жару стали чаще уезжать отдыхать в глэмпингах, загородных домах и на базах отдыха.
10 июля, 01:59
Красноярцам рассказали, чем полезно питаться в жару и что поможет утолить жажду
Красноярцам рассказали о том, какие продукты и блюда лучше всего употреблять в период аномально жаркой погоды.
9 июля, 10:47
В выходные в Красноярск вернется жара. Будет до +29
Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 6 и 7 июля.
5 июля, 01:05
Красноярцам рассказали, как пользоваться кондиционером в жару и не заболеть
В краевом Роспотребнадзоре дали красноярцам несколько советов, как правильно использовать кондиционер во время жары и не заболеть.
4 июля, 09:44

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