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Железногорск

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Октябрь
Убийца пожилой женщины в Железногорске рассказал на видео о случившемся
30 октября, 11:33
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников
22 октября, 09:23
В Железногорске мужчина спас собаку из замерзшего озера. Он сам мог утонуть
На Кантатском водохранилище мужчина вытащил из-подо льда собаку.
20 октября, 12:29
В Якутии самолет в совершил жесткую посадку в лесу. Один человек погиб
В Якутии из-за отказа двигателей пассажирский самолет Ан-3 совершил грубую посадку в лесополосе. По данным спасателей, один человек погиб.
13 октября, 02:20
Школьника отправили в СИЗО за убийство опекунши в Железногорске
3 октября, 11:52
Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства
2 октября, 10:15
В Красноярском крае подросток зарезал свою опекуншу. После убийства он лег спать
2 октября, 03:59
Сентябрь
В Железногорске поезд раздавил легковушку на переезде — водитель погиб
На железнодорожном переезде в Железногорске столкнулись груженый состав и легковая Toyota.
14 сентября, 05:59
Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов
12 сентября, 05:59
Красноярских подростков осудят за избиение нерусского и движение против мигрантов
10 сентября, 07:15
Август
«Спасибо, +1 фобия»: в Красноярском крае из-за белок едва не сгорело колесо обозрения
В Красноярском крае в городском парке Железногорска задымилось колесо обозрения. Спасатели считают, что виноваты в этом белки.
26 августа, 07:28
Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту
22 августа, 03:37
У забеременевшей в 13 лет блогерши забрали дочь
20 августа, 06:04
Июль
В Красноярском крае супругов шантажировали голыми фото из их переписки
В Красноярском крае несколько жителей Железногорска стали жертвами вымогателей. Злоумышленники украли их интимные фотографии и шантажировали ими.
4 июля, 11:14
Июнь
В Железногорске двухлетний ребенок утонул в бассейне возле дома
Мама отвлеклась, а ребенок подошел к бассейну и упал в воду. Родители пытались спасти ребенка, но не успели.
30 июня, 04:35
Более 420 тысяч рублей переплатили за ремонт жильцы многоэтажек в Железногорске
В Железногорске Красноярского края жильцы трех домов переплатили больше 420 тысяч рублей за текущий ремонт.
4 июня, 07:56
Май
В Железногорске загорелся театр
В Железногорске произошло возгорание театра оперетты.
21 мая, 06:28
Пенсионерка простым вопросом раскусила аферистов и сохранила 1,5 миллиона
В Железногорске 66-летняя пенсионерка простым вопросом разоблачила телефонных мошенников и смогла сохранить 1,5 миллиона рублей.
20 мая, 05:01
Против железногорца завели дело о дискредитации армии из-за поста в соцсети
Против жителя Железногорска Красноярского края завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).
7 мая, 08:04

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