prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Живодеры

Выбрать дату
Март
Под Красноярском бездомных собак убивают самодельными петлями в лесу
11 марта, 10:33
Декабрь 2023
«Это будет мясорубка»: красноярцы поспорили об усыплении бездомных собак
21 декабря 2023, 08:01
Сентябрь 2023
Красноярка устала ухаживать за кроликом и выкинула его в мусорку прямо в клетке
Жительница Красноярска морила голодом кролика, но не дождалась его смерти и выбросила в мусорку.
13 сентября 2023, 04:45
Август 2023
Под Канском живодёры сняли кожу с кошки и бросили её под поезд
В Красноярском крае у станции Старая Иланка нашли кошку с частично снятой кожей.
22 августа 2023, 06:27
Июнь 2023
В Красноярске нашли подростков, которые избили собаку
Полицейские нашли молодых людей, которые, по словам очевидца, толпой издевались над собакой в Солнечном.
16 июня 2023, 05:38
«Загнали в угол и бьют толпой»: подростки издевались над собакой в Солнечном
В микрорайоне Солнечном группа подростков избила собаку. Об этом заявил очевидец и опубликовал видео.
14 июня 2023, 07:24
В Красноярске неизвестные изнасиловали собаку
В Красноярске жестоко надругались над собакой. Позже она скончалась.
13 июня 2023, 06:27
Май 2023
На острове Татышев молодые люди застрелили четырех уток ради развлечения
В Красноярске компания молодых людей ради развлечения решила пострелять в уток на острове Татышев.
22 мая 2023, 06:31
«Увидела кусок мяса»: в Северном неизвестные содрали шкуру с щенка
Жительница Красноярска нашла труп щенка рядом с домом на Ястынской, 4.
22 мая 2023, 05:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика