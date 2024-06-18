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Журналисты

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Июнь
Краевые депутаты хотят лишить мэрию части полномочий из-за глобального КРТ
18 июня, 08:49
Февраль
Актер Панкратов-Черный рассказал, что сломал ребра не в Красноярске
Народный артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что получил перелом ребер во время гастролей в Норильске. Ранее СМИ заявили, что это произошло в Красноярске.
13 февраля, 01:17
Январь
Хлопонин разносит Котюкова из-за ситуации в крае: в сети опубликовали архивное видео
Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко поделился архивным сюжетом ОРТВ. На кадрах действующий на тот момент губернатор Александр Хлопонин отчитывает нынешнего губернатора Михаила Котюкова, который тогда являлся министром финансов региона.
23 января, 07:00
Декабрь 2023
Экс-главреда красноярского издания Андрея Затирко признали иноагентом
Минюст РФ признал иностранным агентом уехавшего из России Экс-главред красноярского издания Ngs24 и Андрея Затирко.
16 декабря 2023, 03:43
Ноябрь 2023
Журналиста Дмитрия Полушина оштрафовали за «разжигание ненависти» к «Единой России»
17 ноября 2023, 04:56
Октябрь 2023
Суд закрыл для журналистов дело красноярских сыроедов, у которых умерла 2-летняя дочь
30 октября 2023, 10:54
Июль 2023
Появились фото после нападения на журналистку «Новой газеты» и адвоката в Чечне
4 июля 2023, 07:44
Сломали пальцы и обрили: в Чечне избили журналистку «Новой газеты» и адвоката
В Чечне неизвестные избили журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
4 июля 2023, 05:53

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