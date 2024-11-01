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Зима

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Ноябрь
Красноярцам рассказали, как выбрать теплый пуховик
В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору теплого пуховика на зиму.
1 ноября, 12:53
Октябрь
В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности
30 октября, 08:18
В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой
15 октября, 09:12
В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»
15 октября, 07:01
В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега. Нас ждет коллапс?
8 октября, 02:42
Зима близко. В Красноярск идет минус
6 октября, 06:36
Сентябрь
Красноярских водителей просят «переобуться». ГАИ советует сделать это уже сейчас
30 сентября, 01:55
Апрель
Ученые показали, как Красноярск выглядит из космоса
В университете Решетнева показали, как Енисей и Красноярск выглядят из космоса. Снимки со спутника ReshUCube-1 сделали еще в конце зимы, но загрузить кадры получилось только сейчас.
16 апреля, 12:28
Февраль
Как чернеет небо. В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику
«Проспект Мира» подводит экологические итоги зимы в инфографике.
29 февраля, 07:02
Потепление до -2 градусов — смотрим прогноз погоды на начало весны в Красноярске
Вот какой прогноз погоды на следующую неделю публикуют в Гидрометцентре.
25 февраля, 11:26
Красноярцев ждет солнечная и морозная рабочая неделя
Мороз и солнце ждут красноярцев на этой рабочей неделе. Публикуем подробный прогноз погоды.
18 февраля, 04:21
Какая погода будет в феврале в Красноярске?
2 февраля, 01:21
Январь
Красноярцы увидели странные белые гранулы на снегу. Что это — соль или «бионорд»?
28 января, 09:44
В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!
В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лёд Сибири» среди молодежных команд. Показываем лучшие работы.
22 января, 01:58
«Ждут иски от травмированных горожан». Красноярцы массово жалуются на нечищеные дороги и заледеневшие тротуары
20 января, 08:21
Какой будет погода в Красноярске в эти выходные
Рассказываем, какой будет погода в Красноярске в эти выходные.
19 января, 02:33
Красноярец рассказал, стоит ли ехать в Анталью зимой. Вот плюсы и минусы
Красноярский фотограф Сергей Филинин рассказал, стоит ли ехать отдыхать зимой в турецкую Анталью.
18 января, 11:32
В Красноярск на рабочей неделе вернутся морозы. Вот прогноз
14 января, 03:50
В Красноярске после двухлетнего перерыва стартует конкурс «Волшебный лёд Сибири»
В Красноярске после двухлетнего перерыва пройдет конкурс «Волшебный лед Сибири». Рассказываем, когда он стартует и когда будут готовы ледяные скульптуры.
13 января, 09:14

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