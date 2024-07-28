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Змея

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2024
Шестеро жителей края попали к токсикологам после укуса змеи. Как себя обезопасить?
С начала 2024 года шесть человек обратились к токсикологам после укусов змей. Им понадобилась медицинская помощь.
28 июля, 07:17
Красноярцы на Такмаке встретили ядовитую змею
15 июля, 08:02
2023
В красноярском Академгородке на детской площадке заметили змею
В Красноярске на одной из детских площадок Академгородка заметили змею. Она могла быть ядовита.
20 августа 2023, 09:17
В Солнечном жители поймали змею. Она могла быть ядовитой
В микрорайоне Солнечный красноярцы поймали змею, которая могла быть ядовитой.
14 августа 2023, 02:32
В Красноярском крае ребёнок попал в реанимацию после укуса змеи
13 июня 2023, 12:47
Красноярцы встретили змей в Академгородке
В разных местах в Академгородке жители встретили двух змей. Некоторые горожане отметили, что для этого места — это обычная ситуация.
7 июня 2023, 12:39

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