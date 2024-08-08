Знаменитости

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Август
Мечта всех россиянок: звезды, которые до сих пор остаются завидными холостяками
Среди российских селебрити мужского пола есть несколько привлекательных одиночек, которые являются мечтой женщин.
8 августа, 18:12
Март
Волочкова опровергла слухи о пристрастии к алкоголю
15 марта, 19:18
Февраль
Как выглядят актрисы турецкого исторического сериала в обычной жизни
Сериал «Великолепный век» сошел с экранов несколько лет назад, но зрители продолжают с удовольствием наблюдать за жизнью звезд, которые участвовали в этом проекте.
26 февраля, 15:04
Настя Ивлеева перестала выходить на публику после «голой» вечеринки
СМИ с интересом следят за развитием событий в жизни звезд, которых в декабре застали на скандальной вечеринке в клубе «Мутабор». Многие из артистов уже преодолели влияние скандала на свою карьеру и вернулись к привычной жизни.
19 февраля, 18:43
Адвокат Добровинский рассказал о сотрудничестве с няней детей Пугачевой
Адвокат Добровинский знает все о том, как защищать неприкосновенность частной жизни, — это часть его работы. Однако и он признает: всерьез требовать от других соблюдения принципов конфиденциальности не стоит никому.
16 февраля, 16:47
Дана Борисова попала в больницу из-за попыток похудеть
Дана Борисова снова оказалась на больничной койке. Дочь Полина обнаружила ее дома без сознания.
15 февраля, 17:22
«Отмена» Лолиты: стало известно, что предпримет звезда в опале
Лолита Милявская славится своим трудолюбием. Редкий концерт или телепрограмма обходится без ее участия. Но, похоже, теперь этой тенденции пришел конец.
7 февраля, 17:37

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