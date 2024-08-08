Знаменитости

Настя Ивлеева перестала выходить на публику после «голой» вечеринки

СМИ с интересом следят за развитием событий в жизни звезд, которых в декабре застали на скандальной вечеринке в клубе «Мутабор». Многие из артистов уже преодолели влияние скандала на свою карьеру и вернулись к привычной жизни.