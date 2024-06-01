prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Звезды

Выбрать дату
Июнь
В июне над Красноярском можно будет увидеть два звездопада
Красноярцы в июне смогут понаблюдать за двумя звездопадами.
1 июня, 03:44
Апрель
Красноярцы с Джиганом прошли в финал шоу «‎Звезды» ‎
«Сборная Красноярска» под руководством рэпера Джигана вышла в финал юмористического шоу «Звезды». Теперь команда сразится за приз в 20 миллионов рублей.
28 апреля, 05:23
Сегодня ночью красноярцы смогут увидеть первый весенний звездопад
В ночь с 22 на 23 апреля красноярцев ждет первый весенний звездопад. Руководитель обсерватории Университета Решетнева рассказал, что увидеть явление будет сложно, но все-таки возможно.
22 апреля, 11:55
Сколько заработали компании Киркорова, Гагариной и других звезд в 2023 году
По итогам 2023 года компании, которые принадлежат Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, показали рекордные прибыли.
3 апреля, 07:26
Январь
«Уран вносит хаос во все»: астролог составил натальную карту депутата Дениса Терехова
22 января, 09:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика