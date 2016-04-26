Бродячие собаки в Красноярске спасли своего тонущего собрата

Posted 26 апреля 2016, 11:53
Published 26 апреля 2016, 11:53
Modified 29 мая 2023, 10:03
Updated 29 мая 2023, 10:03
Красноярский депутат и ресторатор Владимир Владимиров стал свидетелем спасения дворняжки другими бродячими собаками.
«Стоял на мосту и разговаривал с рабочими, когда услышал лай собак. Посмотрел за перила и увидал плывущую посреди реки Качи собаку. Она гребла, но её несло течение. Рядом, по обоим сторонам бежали несколько собак. Потом одна прыгнула в воду, подплыла, подтолкнула тонущего товарища носом в сторону берега и они вместе выплыли», — делится ресторатор на своей странице в Фейсбуке.
Добавляет, что псы после происшествия долго прыгали, лаяли и радовались спасению собрата. Также он жалеет, что собак довольно много, а средств на их содержание нет.
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