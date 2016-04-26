Бродячие собаки в Красноярске спасли своего тонущего собрата

Красноярский депутат и ресторатор Владимир Владимиров стал свидетелем спасения дворняжки другими бродячими собаками.

«Стоял на мосту и разговаривал с рабочими, когда услышал лай собак. Посмотрел за перила и увидал плывущую посреди реки Качи собаку. Она гребла, но её несло течение. Рядом, по обоим сторонам бежали несколько собак. Потом одна прыгнула в воду, подплыла, подтолкнула тонущего товарища носом в сторону берега и они вместе выплыли», — делится ресторатор на своей странице в Фейсбуке.

Добавляет, что псы после происшествия долго прыгали, лаяли и радовались спасению собрата. Также он жалеет, что собак довольно много, а средств на их содержание нет.