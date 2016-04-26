Виновник обширного пожара в Шушенском районе будет осужден

Прокуратура Шушенского района утвердила обвинительное заключение в отношении виновника пожара в селе Коптырево. Напомним, 12 апреля 2015 года вследствие пожара пострадало 20 частных жилых домов. Общий ущерб был причинен в размере более 13,8 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.

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В ходе следствия выяснилось, что пожар возник из-за поджега сухой травы вдоль берега Енисея и из-за ветренной погоды огонь распространился на жилые дома.

«Следствие по делу было активизировано, виновное лицо установлено, его вина материалами дела доказана. В марте 2016 года гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», - комментируют в пресс-службе прокуратуры по краю.

Поджигателю грозит штраф до 120 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы до 1 года.

Уголовное дело уже было направлено на рассмотрение в Шушенский районный суд.