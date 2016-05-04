Красноярская порнозвезда рассказала об отъезде из Мексики и работе в новой студии

Красноярская порноактриса Ксения С. написала в своем инстаграме о том, что переезжает из Мексики на другое место работы. Она поделилась, что теперь будет работать в новой студии. О подробностях выпускница красноярской элитной гимназии №13 не сообщила, а затем и вовсе удалила запись о переезде.

Добавим, Ксения сейчас находится в мексиканском городе Куэрнавака. На своей страничке она выкладывает откровенные фотографии и рекламирует сайт с легальным порно-контентом. Также на снимках замечены интерьеры, в которых и снимаются эротические фильмы с ее участием. На аккаунт красноярки в инстаграме подписаны 26 600 человек.

Напомним, о карьере 19-летней девушки рассказали ее бывшие одноклассники в социальных сетях. Порноактриса взяла себе творческий псевдоним Chanel Lux. Видео с участием девушки и еще трех актеров сейчас опубликованы в интернете.