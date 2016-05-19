​Афиша выходных: 8 интересных событий в Красноярске

Документальное кино и историческое фехтование, еда для всех и танцы для детей, каннибалы и коровы — программа грядущих выходных выглядит на редкость насыщенно. Да здравствует разнообразие!

20 мая — Заповедные Столбы, Дом кино, 19:00

Свободный показ документального фильма о Столбах красноярского режиссера Андрея Гришакова. Разобраться, как земляки и современники видят современные нам процессы изнутри — интересный опыт, тем более со свободным входом и всего за полчаса (фильм идет 35 минут).

20 мая — Время каннибалов, Дом кино, 19:00

В эту же пятницу в Доме кино завершит свою работу долгоиграющий проект «Немецкий киноклуб», в рамках которого в кинотеатре показывали немецкие современные фильмы на языке оригинала. Закроет историю язвительная корпоративная комедия «Время каннибалов» — история о том, как в погоне за успехом люди в крупных компаниях готовы буквально жрать друг друга. Вход свободный.

<p><strong>20 мая — Летающая корова, ТЮЗ, 16:30, 19:00</strong></p><p>Фестиваль современного танца «Айседора» проводится у нас в городе уже давно, но вот спектаклей, приспосабливающих современный танец для детей, на нём, кажется, еще не показывали. «Летающую корову» представит голландская труппа De Stilte — думается, будет отличный шанс увидеть современный танец в довольно-таки дружелюбной версии.</p><iframe width="600" height="340" src="https://www.youtube.com/embed/ElSyOIn6HSM" frameborder="0" allowfullscreen="">

20 мая — Сансара, Эра, 22:00

Хорошая екатеринбургская группа «Сансара» недавно выпустила новую пластинку «Ласточка» и привозит в новом туре материал этого альбома. Концерты, кстати, «Сансаре» традиционно удаются на ура.

21 мая — фестиваль стим-панка «Портал вход», Пилот, 12:00

Первый в Красноярске фестиваль стимпанк-культуры путает следы альтернативным написанием слова «портал» в названии (отчаянно пытаясь засунуть в него еще и слово «арт») и обещает много интересных придумок — демонстрацию работ художников, использующих стимпанк-стилистиску, конкурс на лучший стимпанк-образ, квест-игру с погружением в альтернативную реальность и некий музыкальный сюрприз под вечер.

22 мая — открытый турнир по историческому фехтованию, Пилот, 11:00

«Пилот» буквально погружается в фантазийные реальности на этих выходных. После выдуманного стимпанка в субботу, в воскресенье настанет время настоящей исторической реконструкции. Турнир по фехтованию состоится в Красноярске уже в четвертый раз.

22 мая — Ресторанный день, Каменка, 15:00

На Ресторанном дне пофантазировать на тему того, какой удивительный ресторан можно было бы придумать, может любой желающий. Ну а все остальные могут полакомиться плодами этих фантазий, которые часто бывают ужасно вкусными.

22 мая — закрытие фестиваля «Айседора», ТЮЗ, 19:00



На закрытии фестиваля «Айседора» подведут итоги фестиваля, а также покажут танцевальный спектакль испанского хореографа Манела Сареса.