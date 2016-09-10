На продленку: 21 способ устроить себе экспресс-выходной в понедельник

Сразу полноценно приступить к работе после выходных может не каждый. Поэтому хорошо бы внести в первый рабочий день маленький элемент каникул. Как? Сейчас расскажем.

Поиграть на обеде в бадминтон. Захватить из дома ракетки и воланчик и зарубиться с коллегами во время обеда прямо в офисных коридорах. И расслабитесь, и напряжетесь, и авторитет оригинала среди сослуживцев заработаете. Кроме того, партия в бадминтон — прекрасный повод для знакомства с той блондинкой из бухгалтерии.

Устроить пикник на траве. Взять и вместо скучного похода в соседнюю столовку и кафешку на бизнес-ланч отправиться на ближайший газон с бутербродами, сосисками и легкими напитками. После такого импровизированного суаре и работать легче.

Порыбачить на Енисее или Каче. Переться куда-то на дальние озера времени нет, но всегда можно пойти к Енисею или Каче и там вдосталь насмотреться на подрагивающий поплавок. Главное, соблюдать два правила: не злоупотреблять алкоголем и не пытаться смотреть на улов как на потенциальную уху. В черте города в рыбе может жить всё что годно, так что чисто спортивная рыбалка — поймал, сфотал, отпустил.

Съездить за грибами в Академгородок. Как утверждают очевидцы, в Академе тьма опят, можно за час набрать полную корзину, а то и две. Вот только с городскими грибами та же история, что и с рыбой из Качи — только спортивная охота, никакой кулинарии.

Пускать из окна самолетики. Этим стоит заняться прямо во время рабочего дня. Белые листочки прекрасно смотрятся на фоне высокого сентябрьского неба. А еще можно устроить соревнования, вручив победителю право составления квартального отчета.

Съездить на шашлыки в кафе. Мариновать, жарить и заниматься другими шашлычными делами в будни особо некогда, а вот поесть — это запросто. Садимся в свою машину (или кооперируемся с друзьями) и вперед, в любую кафешку у дороги. Только выбирайте те, где народу побольше, а то не ровен час отравят.

Сходить на остров Татышев. До леса добираться муторно, да и неохота, а Татышев — он ведь рядом: сел на автобус, полчаса и уже там. Тут можно погулять или покататься на роликах, или опять-таки устроить небольшой пикничок.

Подняться на Такмак на канатке. Идти на Столбы поле работы — поступок для истинно мужественных людей, а тащиться туда пешком, отбыв полную смену, — и вовсе поступок, достойный парней царя Леонида. Куда проще воспользоваться канатной дорогой: пять минут — и ты уже наслаждаешься видом на Красноярск.

Сходить в кино. А почему бы и нет? Вон в том же «Луче» цены в будни ниже, чем в выходные, а фильмы показывают те же. Кроме того, в полупустом зале и сидится как-то комфортнее.

Сходить в бар. Но выбрать тот, что закрывается как можно раньше, чтобы долго не засиживаться. Идеально, если он расположен в жилом доме — тогда после 23.00 вас оттуда выставят, и вы пойдете отсыпаться перед рабочим днем.

Покататься на велосипеде. Просто взять и выехать вечерком на встречу закату, как будто намерены крутить педали прямо до Калининграда. А потом, прокатившись пару кварталов, незаметьненько вернуться домой.



Сходить в квест-рум. Благо их сейчас как грязи — выбирайте любой, собирайте компанию и идите бояться Анны, Наденьки или любой другой спутанноволосой покойницы.

Поставить шезлонг на балконе. Если нет времени отдыхать вне дома, то устроим курорт в собственной квартире. Шезлонг, кварцевая лампа, очки, самопальный коктельмас в бокале с зонтиком — чем не Анталия? Главное, с коктейлем не переусердствуйте.

Прокатиться на аттракционах. Просто идем в Центральный парк и пользуем местные качели-карусели, пока тошнить не начнет. Компенсируем отсутствие времени интенсивностью занятий — прокатимся на 20 аттракционах за час и возненавидим их на весь оставшийся год.

Разбить палатку в квартире. Если даже на поход в соседний сквер времени нет, то разбивай палатку прямо в гостиной, залазь в нее вместе с ноутбуком и работай там, попутно представляя, что ты в далеком походе. Кругом лес, поют птички, негромко журчит река, сохнут над костром любимые кеды, а в котелке негромко шкворчит подстреленный в лесу барсук, удивительно похожий на любимого шефа.

Устроить тихий вечер с книгой. Знаем мы эти вечера понедельников: только присядешь — телефон, одному надо того, другому этого. Вырубить зловредный аппарат, укрыться пледом и дочитать-таки «Каштанку» — интересно же, чем там дело кончилось.

Играть всю ночь. А гори оно всё синим пламенем! Скачиваем последнюю версию какого-нибудь компьютерного боевика и стреляем иродов до утра. На работе, конечно, будет туго, но зато наиграетесь досыта.

Сходить в гости. Кто сказал, что друзей навещать можно только в выходные? Купите торт, созвонитесь и встречайтесь, когда вам заблагорассудится. Причем и им, и вам завтра на работу, так что долго не засидитесь.





Позвать в гости. То же самое, но с учетом, что встречать гостей и убирать потом за ними остатки трапезы придется вам. Зато домой ехать не надо.

Посетить спа-салон. Или отправиться на массаж. Устроить себе мини-Таиланд после понедельника и перед вторником, средой и другими гнусными днями.

Спать. Просто сразу лечь спать и, наконец, нормально выспаться.



