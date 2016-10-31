Красноярцы сняли клип против войны и попали на международный конкурс

Posted 31 октября 2016, 09:00
Published 31 октября 2016, 09:00
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Красноярцы из группы «Время на вылет» сняли клип для международного конкурса видео «Война — не решение», который проводится образовательным культурным проектом «Хурма».
В видеоролике инженер Николай Садонин читает стихотворение советского поэта Павла Антокольского «Могила неизвестного солдата», написанное в 1932 году. Клип сопровождается видеорядом из архивов военного времени. На конкурс также пришли ролики из Беларуси, Германии, Грузии, России и Украины.
Как говорится на сайте конкурса, «Война не решение» проводится потому, что война стала чем-то обыденным для всей планеты, и это трагично. Именно поэтому нужна реакция общественности, чтобы появилось стремление укрепить мир.
Красноярские участники подтвердили, что им очень близок этот конкурс:
«Мы против войны, нам это чуждо, поэтому, когда описание конкурса увидели, решили участвовать. Сама суть находится в конце видео: после напряженных кадров с ВОВ можно увидеть природу, любовь, рождение ребенка — вот, ради чего нужно жить, а не воевать», — поделился с «Проспектом Мира» один из участников съемочного процесса Максим Кротов.
Итоги конкурса станут известны 13 ноября. В состав жюри входят журналист Максим Буткевич, рэпер Noize MC, режиссер Марина Разбежкина и другие.