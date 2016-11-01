Археологи нашли в Енисейске ругательные надписи на бересте

Posted 1 ноября 2016, 01:28
Published 1 ноября 2016, 01:28
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
В Енисейске археологи обнаружили уникальную для региона находку — бересту с надписями. По предварительной информации, на ней написано ругательство.
«Одна из находок этой осени — кусок бересты с буквами. Обнаружен в погребе середины XVII века из комплекса построек воеводского двора», — рассказал ТАСС представитель Красноярской геоархеологии Данил Лысенко.
Экспонат представляет собой узкую ленту, на которой вырезаны слова. Исследователям предстоит выяснить, является ли найденный фрагмент частью берестяной грамоты или нет, а надписи будут расшифровывать профильные специалисты.
Добавим, в 2013 году в Красноярском крае обнаружили первую берестяную грамоту. Ее нашли во время раскопок Новой Мангазеи — ныне не существующего города. Никакой особой информации грамота не содержит, на ней просто написан кириллический алфавит.
Напомним, последние несколько лет в Енисейске идут масштабные раскопки, в которых участвуют больше ста археологов со всей страны. За это время удалось раскопать Богоявленский некрополь XVIII века и еще несколько десятков исторических объектов.