Красноярец предлагал прохожим покурить вэйп из силиконового фаллоимитатора

Напомним, ранее видеоблогер уже снимал шокирующие видео. В октябре Джони Фрай прошелся в трусах и перьях по центру города, предлагая закидать его яйцами. Как выяснилось, он это делает не только для развития своего канала на YouTube, но и чтобы попасть на федеральное телевизионное шоу.