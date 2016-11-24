Красноярец предлагал прохожим покурить вэйп из силиконового фаллоимитатора

Posted 24 ноября 2016, 03:38
Published 24 ноября 2016, 03:38
Modified 29 мая 2023, 09:58
Updated 29 мая 2023, 09:58
Эксцентричный поступок совершил красноярский видеоблогер под псевдонимом Джони Фрай. Молодой человек купил электронное устройство для извлечения пара и засунул его в силиконовую оболочку фаллоимитатора. Сделанное приспособление блогер предлагал попробовать горожанам, а происходящее записывал на видео.
Реакция у красноярцев была неоднозначная: кто-то просто смеялся, кто-то возмущался и убегал, а кто-то просил сфотографировать устройство.
«Отличный чехол. Для девушек», — прокомментировал один из «подопытных».
Напомним, ранее видеоблогер уже снимал шокирующие видео. В октябре Джони Фрай прошелся в трусах и перьях по центру города, предлагая закидать его яйцами. Как выяснилось, он это делает не только для развития своего канала на YouTube, но и чтобы попасть на федеральное телевизионное шоу.