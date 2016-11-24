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Posted 24 ноября 2016, 03:38

Published 24 ноября 2016, 03:38

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

Красноярец предлагал прохожим покурить вэйп из силиконового фаллоимитатора

24 ноября 2016, 03:38

Эксцентричный поступок совершил красноярский видеоблогер под псевдонимом Джони Фрай. Молодой человек купил электронное устройство для извлечения пара и засунул его в силиконовую оболочку фаллоимитатора. Сделанное приспособление блогер предлагал попробовать горожанам, а происходящее записывал на видео. 

Реакция у красноярцев была неоднозначная: кто-то просто смеялся, кто-то возмущался и убегал, а кто-то просил сфотографировать устройство.

«Отличный чехол. Для девушек», — прокомментировал один из «подопытных».

Напомним, ранее видеоблогер уже снимал шокирующие видео. В октябре Джони Фрай прошелся в трусах и перьях по центру города, предлагая закидать его яйцами. Как выяснилось, он это делает не только для развития своего канала на YouTube, но и чтобы попасть на федеральное телевизионное шоу. 

#Люди#Новости
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