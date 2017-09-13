Главе Тувы прислали видео, на котором житель республики извиняется за события в Мьянме

Напомним, в конце лета в Мьянме начались ожесточенные столкновения между буддистами, которых большинство, и рохинджа — этническим меньшинством, исповедующим ислам. В Санкт-Петербурге и Чечне прошли акции в поддержку мусульман Мьянмы. Также заявку на проведение подобного митинга подали в Москве, но ее отклонили.