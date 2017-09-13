Главе Тувы прислали видео, на котором житель республики извиняется за события в Мьянме

Posted 13 сентября 2017, 05:01
Published 13 сентября 2017, 05:01
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол получил видеозапись, на кадрах которой, по его словам, тувинец извиняется за события в Мьянме — геноцид мусульман. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице ВКонтакте.
Глава Тувы попросил земляков «не поддаваться на провокации».
«Я уже ищу этого человека и обязательно найду, не дам в обиду. Земляки, прошу, не идите на поводу тех, кто пытается столкнуть нас лбами. Не будем доставлять такого удовольствия недоброжелателям, врагам страны», — заявил Шолбан Кара-оол.
Он отметил, что планирует обсудить с коллегами-губернаторами вопросы профилактики искусственных негативных явлений в межнациональных и межрелигиозных процессах. Между тем ранее глава отмечал, что столкновения в Мьянме основаны не на религиозной почве.
«По поводу ситуации в Мьянме. Буддисты, совершающие насилие, по духу никакие не буддисты. Я совершено убеждён, что конфликт имеет абсолютно другие причины, вовсе не межрелигиозные. Призываю всех россиян не ставить ярлыки на буддистов, и не делать скоропалительные, ошибочные выводы. Очень надеюсь, что международные организации сделают все, чтобы оказать помощь в разрешении ЧС в Мьянме, и защите невинных людей», — отметил глава Тувы.
Напомним, в конце лета в Мьянме начались ожесточенные столкновения между буддистами, которых большинство, и рохинджа — этническим меньшинством, исповедующим ислам. В Санкт-Петербурге и Чечне прошли акции в поддержку мусульман Мьянмы. Также заявку на проведение подобного митинга подали в Москве, но ее отклонили.