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Posted 13 сентября 2017, 05:01

Published 13 сентября 2017, 05:01

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Главе Тувы прислали видео, на котором житель республики извиняется за события в Мьянме

13 сентября 2017, 05:01

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол получил видеозапись, на кадрах которой, по его словам, тувинец извиняется за события в Мьянме — геноцид мусульман. Об этом Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице ВКонтакте.

Глава Тувы попросил земляков «не поддаваться на провокации».

«Я уже ищу этого человека и обязательно найду, не дам в обиду. Земляки, прошу, не идите на поводу тех, кто пытается столкнуть нас лбами. Не будем доставлять такого удовольствия недоброжелателям, врагам страны», — заявил Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что планирует обсудить с коллегами-губернаторами вопросы профилактики искусственных негативных явлений в межнациональных и межрелигиозных процессах. Между тем ранее глава отмечал, что столкновения в Мьянме основаны не на религиозной почве.

«По поводу ситуации в Мьянме. Буддисты, совершающие насилие, по духу никакие не буддисты. Я совершено убеждён, что конфликт имеет абсолютно другие причины, вовсе не межрелигиозные. Призываю всех россиян не ставить ярлыки на буддистов, и не делать скоропалительные, ошибочные выводы. Очень надеюсь, что международные организации сделают все, чтобы оказать помощь в разрешении ЧС в Мьянме, и защите невинных людей», — отметил глава Тувы.

Напомним, в конце лета в Мьянме начались ожесточенные столкновения между буддистами, которых большинство, и рохинджа — этническим меньшинством, исповедующим ислам. В Санкт-Петербурге и Чечне прошли акции в поддержку мусульман Мьянмы. Также заявку на проведение подобного митинга подали в Москве, но ее отклонили.

#Нарина Георгян#Общество#Новости
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