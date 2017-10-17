Артист Игорь Скляр не смог после банкета провести творческий вечер в Ачинске

Posted 17 октября 2017, 09:30
Published 17 октября 2017, 09:30
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Российский актер театра и кино Игорь Скляр не смог провести встречу с жителями Ачинска после банкета, об этом сообщают местные СМИ.
С 13 по 15 октября в нескольких городах края проходил кинофорум имени советской актрисы Марины Ладыниной. Форум открывали в Назарово, после мероприятия для приглашенных артистов и других участников устроили банкет в местном суши-баре «Токио».
Как пишет «Запад 24», для гостей в большом количестве приготовили алкоголь и закуски, и на банкете присутствовал актер Игорь Скляр.
«Ачинск Magazine», со ссылкой на источник, близкий к оргкомитету, добавляет, что артист много выпил, из-за чего не смог утром выступить в Ачинске и провести там творческий вечер. Жителям, пришедшим на встречу, организаторы сообщили, что Скляр заболел. Собравшимся включили фильм, но многие просто ушли из зала.