Артист Игорь Скляр не смог после банкета провести творческий вечер в Ачинске

«Ачинск Magazine», со ссылкой на источник, близкий к оргкомитету, добавляет, что артист много выпил, из-за чего не смог утром выступить в Ачинске и провести там творческий вечер. Жителям, пришедшим на встречу, организаторы сообщили, что Скляр заболел. Собравшимся включили фильм, но многие просто ушли из зала.