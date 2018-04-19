Футболистки «Енисея» пообещали сняться в эротической фотосессии в случае победы на чемпионате

Posted 19 апреля 2018, 12:17
Published 19 апреля 2018, 12:17
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Женская команда красноярского футбольного «Енисея» пообещала сняться в откровенной фотосессии, если выиграет чемпионат России. Сообщение об этом появилось в твиттере ЖФК «Енисей».
«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!» — пишут в твиттере.
В следующем твите женского «Енисея» были выложены откровенные фотографии защитницы команды Натальи Морозовой.
В пресс-службе «Енисея» подтвердили, что женская команда действительно готова к фотосессии, однако рассказать какие-либо подробности отказались, попросив дождаться окончания чемпионата.
С прошлого года красноярские футболистки играют в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женщин. В сезоне-2017 они заняли седьмое место. Первый матч в этом сезоне, судя по графику на сайте «Енисея», женская команда проведет 21 апреля в Москве, последний намечен на 23 октября.