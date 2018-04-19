Футболистки «Енисея» пообещали сняться в эротической фотосессии в случае победы на чемпионате

В следующем твите женского «Енисея» были выложены откровенные фотографии защитницы команды Натальи Морозовой.



В пресс-службе «Енисея» подтвердили, что женская команда действительно готова к фотосессии, однако рассказать какие-либо подробности отказались, попросив дождаться окончания чемпионата.



С прошлого года красноярские футболистки играют в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женщин. В сезоне-2017 они заняли седьмое место. Первый матч в этом сезоне, судя по графику на сайте «Енисея», женская команда проведет 21 апреля в Москве, последний намечен на 23 октября.