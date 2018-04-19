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Posted 19 апреля 2018, 12:17

Published 19 апреля 2018, 12:17

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Футболистки «Енисея» пообещали сняться в эротической фотосессии в случае победы на чемпионате

19 апреля 2018, 12:17

Женская команда красноярского футбольного «Енисея» пообещала сняться в откровенной фотосессии, если выиграет чемпионат России. Сообщение об этом появилось в твиттере ЖФК «Енисей».

«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!»  пишут в твиттере. 

В следующем твите женского «Енисея» были выложены откровенные фотографии защитницы команды Натальи Морозовой. 

В пресс-службе «Енисея» подтвердили, что женская команда действительно готова к фотосессии, однако рассказать какие-либо подробности отказались, попросив дождаться окончания чемпионата.

С прошлого года красноярские футболистки играют в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женщин. В сезоне-2017 они заняли седьмое место. Первый матч в этом сезоне, судя по графику на сайте «Енисея», женская команда проведет 21 апреля в Москве, последний намечен на 23 октября.

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