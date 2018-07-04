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Posted 4 июля 2018, 05:46

Published 4 июля 2018, 05:46

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Потопы на дорогах и коммунальные аварии: мэрия отчиталась об устранении последствий ливня

4 июля 2018, 05:46

Мэрия отчиталась об устранении последствий ливня, который прошел в Красноярске вечером, 3 июля. В городе затопило дороги, повалило деревья, снесло дорожные ограждения, размыло подпорные стены и оборвало провода линий электропередач. 

В пресс-службе департамента городского хозяйства заявили, что во время дождя на улицах работала вся имеющаяся откачивающая техника. В первую очередь технику отправляли на улицы Железнодорожников и Маерчака — здесь в гигантских лужах тонули и глохли автомобили. В департаменте эти участки назвали «местами традиционного подтопления» и пояснили, что вода скапливается здесь «в силу особенностей ландшафта». Но в этот раз обошлось без перекрытий. 

Кроме этого, жители Красноярска жаловались на отключения электричества. Например, на улицах Свердловской, Семафорной, Березина и Енисейской ветер повалил деревья на проезжую часть и провода линий электропередач. Сейчас часть деревьев уже убрали, другие собираются распилить и вывезти сегодня. 

Фото: Александра Рыжакова

В Солнечном же молния ударила в опору линии электропередач, которая питала водопроводную насосную станцию, и в результате оставила часть домов микрорайона без холодной воды. К двум часам ночи водоснабжение удалось восстановить. 

#Город#Новости
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