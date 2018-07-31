Красноярские ученые разработали математические модели для симуляции пожаров в школах

Красноярские ученые разработали математические модели развития пожара и эвакуации в школах. Эти разработки помогут создать индивидуальные 3D-тренажеры для сотрудников и учеников каждой школы, считают в Красноярском краевом фонде науки.

Ученые отметили, что пожарная сигнализация должна быть адресной, то есть инструкции для эвакуации должны выдаваться индивидуально и исходить из сложившейся ситуации. Индивидуальные наборы сценариев будут учитывать не только физические данные человека, но и особенности внутренней планировки здания, отмечают в фонде.

«Слепо следовать команде современных систем оповещения о пожаре "Покиньте здание ближайшим путем" — значит подвергнуть свою жизнь риску, — рассказала руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Екатерина Кирик. — Самый кратчайший путь как раз и может стать самым опасным. Перед нами стояла задача с помощью вычислительных алгоритмов получить такой инструментарий, который позволит максимально корректно реагировать на сигнал о пожаре. Мы можем просчитать сколько требуется времени для безопасной эвакуации, в каком направлении нужно двигаться при разном расположении очагов возгорания. Также мы просчитываем сценарии, показывающие последствия пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности: например, какое количество людей может надышаться угарным газом или сколько людей пострадает от воздействия высокой температуры при несвоевременном начале эвакуации».

Вот два примера работы этой симуляции. На первой картинке пожар начался в гардеробе первого этажа, а эвакуация началась с опозданием — спустя более 120 секунд после начала пожара.



Как видно, задымление на путях эвакуации уже достигло критических значений, хотя основная масса людей еще даже не достигла первого этажа. Скорее всего, эти люди получат отравление угарным газом, если вообще смогут выбраться живыми, полагают авторы разработки.

На второй картинке ситуация та же — пожар начался в том же гардеробе, однако теперь эвакуация началась менее чем через минуту после начала пожара.

Задымление на путях эвакуации находится в безопасной зоне, к тому же здание покинули почти все люди. Такую эвакуацию можно считать успешной.

Как отметили в фонде, МЧС в Красноярском крае заинтересовалось проектом: методику планируют использовать при проведении плановых учебных эвакуаций и пожарно-тактических учений в школах Красноярского края. Такие тренажеры уже подготовлены для гимназии №13 «Академ» города Красноярска и ряда школ ЗАТО Железногорск.

Фото: Красноярский краевой фонд науки