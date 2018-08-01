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Posted 1 августа 2018, 05:24

Published 1 августа 2018, 05:24

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Жителей дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. Огромная трещина появилась из-за работающего рядом катка

1 августа 2018, 05:24

Накануне вечером, 31 июля, жителей пятиэтажки на Новгородской, 1 эвакуировали из-за угрозы обрушения. Дело в том, что около девяти вечера на стене подъезда на пятом этаже образовалась огромная трещина.

Как пояснили в УК «Жилищные системы Красноярска», причиной разрушения стала сильная вибрация от земляных работ — на соседнем с домом участке каток укладывал асфальт. В результате спасатели эвакуировали около 120 жителей пятиэтажки. В соцсетях люди пишут, что они находились на улице примерно с десяти вечера до полуночи. По данным РИА Новости, жителей на это время разместили в автобусах, выделенных администрацией. Позже угроза обрушения не подтвердилась.

«Согласно акту весеннего осмотра, межпанельные швы не требуют ремонта, здание находится в исправном состоянии. Сегодня, 1 августа, администрация направит на место специалистов для обследования фундамента и конструктивных элементов здания», — добавили в управляющей компании. 

Фото: Сергей Пахтусов/«Городские новости»

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