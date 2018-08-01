Жителей дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. Огромная трещина появилась из-за работающего рядом катка

Как пояснили в УК «Жилищные системы Красноярска», причиной разрушения стала сильная вибрация от земляных работ — на соседнем с домом участке каток укладывал асфальт. В результате спасатели эвакуировали около 120 жителей пятиэтажки. В соцсетях люди пишут, что они находились на улице примерно с десяти вечера до полуночи. По данным РИА Новости, жителей на это время разместили в автобусах, выделенных администрацией. Позже угроза обрушения не подтвердилась.

«Согласно акту весеннего осмотра, межпанельные швы не требуют ремонта, здание находится в исправном состоянии. Сегодня, 1 августа, администрация направит на место специалистов для обследования фундамента и конструктивных элементов здания», — добавили в управляющей компании.

Фото: Сергей Пахтусов/«Городские новости»

