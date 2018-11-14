Для павильонов разработали дизайн-код

Posted 14 ноября 2018, 07:45
Published 14 ноября 2018, 07:45
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Администрация города разработала дизайн-код для красноярских павильонов. Такой перечень требований был внесен в архитектурно-художественный регламент улиц и общественных пространств города еще в августе. Как поясняется, эти требования касаются торговых точек, которые только планируют установить, и тех, которые собственники собрались ремонтировать.
Суть требований сводится к выбору отделки, цвета и рекламы на павильонах. В историческом центре, например, облицовка должна быть сделана из композитных алюминиевых панелей или материалов, имитирующих натуральные. Приветствуется максимальное остекление фасадов.
К павильонам на набережных, в парках и скверах требования другие — они должны быть облицованы исключительно натуральными материалами, в частности деревом. А вот на остальной территории города можно применять разнообразные материалы, но они должны соответствовать архитектуре и цветовому пространству окружения.
В качестве цветового оформления предлагается использовать ахроматические цвета — черный, белый, оттенки серого и бежевого. На фасадах временных сооружений теперь разрешено размещать только вывески.
«Повсеместно здания и небольшие сооружения за счет своей цветовой палитры и пестрого рекламно-информационного оформления пытаются "перекричать" друг друга. Находиться в такой среде неприятно, — сказала главный художник города Наталия Прибыльнова. — Мы стремимся на профессиональном уровне улучшить городскую среду. Для того чтобы городские объекты не спорили между собой, а находились в спокойном диалоге».