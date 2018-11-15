Атаманша-головорез и «император тайги»: 8 легендарных разбойников Сибири, о которых сегодня мало кто помнит

Posted 15 ноября 2018, 17:30
Published 15 ноября 2018, 17:30
Modified 29 мая 2023, 09:20
Updated 29 мая 2023, 09:20
Сибирь во все времена притягивала к себе людей лихих и отчаянных. Путешественников, купцов, воинов, ну и разбойников, разумеется. О самых известных из них и поговорим.
Давайте будем честными: отважные первопроходцы Сибири — бравые казаки и лихие воины — мало чем отличались от разбойников в современном понимании этого слова. Такими ребятами были, например, казачьи атаманы Волк и Пенда. Про первого мы знаем немного, известно лишь, что был он парнем авторитетным, оно и понятно, абы кого Волком звать не будут. Так же сохранились сведения о том, что Волк дальше всех русских на момент 1611 года забирался на восток. Несколько дней плыл вверх по Енисею, и посещал «земли тунгусов».
О Пенде известно немного больше. Пенда, кстати, тоже не имя, а прозвище, так называлась опушка из собачьего меха на национальном костюме самоедов, который пенда возможно нашивал. Известен вожак тем, что в голове отряда из 40 разбойников за три года прошел от Туруханска по Нижней Тунгуске мимо будущего города Якутска, дошел до реки Куленги, оттуда степью вышел к Ангаре и по ней добрался до Енисейска. Поход он совершил не ради географических открытий, а в погоне за пушниной, в поисках которой с удовольствием грабил окрестных тунгусов. Говорят, именно легенда о Пенде в последствии трансформировалась в легенду о земле Санникова, где живут «бородатые люди», не знающие царя.
Основным источником пополнения разбойных рядов в Сибири всегда были беглые каторжные. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все ссыльные были отъявленными ворами и убивцами. Многие даже совершив побег старались просто уйти подальше в леса, где жить спокойно, ведя свое хозяйство и никого не трогая. Но имелись и люди, предпочитавшие, сбежав с каторги, промышлять разбоем, грабя караваны и ведя веселую, но недолгую жизнь лихого человека.
Таких разбойников по трактам бродили сотни, но запомнились немногие, например, беглые Петр Бочаров и Егор Алымов, промышлявшие в 70-х годах 18 века. Мужчины эти оказались не только удачливыми татями, много лет грабившими на Красноярской дороге иркутских купцов и успешно скрывавшимися по лесам от государевых людей, но и местными Робин Гудами. Крестьяне утверждали, что награбленное Петр и Егор раздавали бедным.
Имени этого человека не сохранилось, но зато осталась легенда о кладе, зарытом старым разбойником и его людьми где-то в районе Черной сопки. Якобы, умирая, атаман так страдал, что выдергивал из кровати железные прутья и гнул их точно восковые свечи. Поняв, что господь не хочет отпустить его, он подозвал к себе какого-то мальчика и рассказал ему о тайне сокровища. Якобы разбойники ограбили монастырский обоз и спрятали его в пещере вместе с двумя взятыми в плен монахинями. За кладом шайка так и не вернулась, монахини погибли. Именно их духи и мешали разбойнику отойти в мир иной.
Парень собрал друзей и пошел за кладом, но перед входом в пещеру искатели сокровищ встретили привидение старого атамана и сбежали. Вскоре они все умерли или сошли с ума, и сокровище осталось лежать в тайнике.
В отличии от высокого старика, этот атаман, прозванный «император тайги», совершенно точно существовал на самом деле. Банда Ивана Соловьева, бывшего колчаковского урядника, появилась в лесах у реки Белый Июс в начале 20-х годов. Банда нападала на конторы, в которые свозилось зерно, экспроприированное у крестьян в ходе продразверстки. Состоящих при них людей пускали в расход. Считается, что зерно соловьевцы отдавали крестьянам обратно. Но дело было в Гражданскую и сегодня точно сказать, был ли Соловьев самоотверженным Робин Гудом или просто грабителем, невозможно.
В 1924-м атаману надоела лесная жизнь, и он пошел с властями на сделку, договорившись сложить оружие в обмен на фиктивный советский паспорт. Однако приехавшего на встречу с красными разбойника скрутили и заперли в амбаре. Утром Соловьева нашли мертвым, с огнестрельной раной. Часовой сказал, что атаман пытался бежать, и ему ничего не оставалось, кроме как открыть огонь на поражение.
Таинственный атаман, руководивший не менее таинственной бандой, орудовавшей в Канске в 1927 году. Банд тогда было немало, после Первой мировой и Гражданской на руках у населения оказалась масса нелегального оружия, к тому же нечего было есть — эти два факта способствовали неблагополучной криминальной обстановке в стране.
Широкую известность банда Глазунова приобрела после того, как разбойникам удалось разграбить целый поселок, где жили 45 человек. Другой раз бандиты сумели ограбить обоз, сопровождавшийся 20 возчиками. Кроме того, за Глазуновым и его соратниками числилось одновременное изнасилование 18 человек. Причем никаких сведений о поимке Глазунова нет, возможно, преступнику удалось избежать наказания.
А вот атаманша Анна Черепанова совершенно точно осталась безнаказанной. Хотя преступлений ее хватило бы на несколько пожизненных сроков и парочку смертных казней. Банду Черепанова вместе со своим супругом Андрианом организовала в верховьях реки Лены весной 1918 года. Если верить воспоминаниям крестьян, то Анна была и не женщиной вовсе, а некой помесью Рэмбо и Росомахи. Атаманша могла в одиночку завалить медведя, просидеть несколько часов в болоте, дыша через тростинку, и одним ударом отрубить человеку голову. Что частенько и проделывала, тренируясь на пленных красноармейцах. На шее Анна носила пулю, вырезанную из собственной ноги. Банда лютовала до 24 года, а потом исчезла.
Только в 1974 году посетитель одного из магазинов Красноярска в ужасе узнал в заведующей женщину, которая 50 лет назад у него на глазах зарубила его родителей. Анну арестовали, но так как все мыслимые сроки давности вышли, разбойницу пришлось отпустить. Муж ее Андриан умер еще в 1936-м.