Атаманша-головорез и «император тайги»: 8 легендарных разбойников Сибири, о которых сегодня мало кто помнит

В отличии от высокого старика, этот атаман, прозванный «император тайги», совершенно точно существовал на самом деле. Банда Ивана Соловьева, бывшего колчаковского урядника, появилась в лесах у реки Белый Июс в начале 20-х годов. Банда нападала на конторы, в которые свозилось зерно, экспроприированное у крестьян в ходе продразверстки. Состоящих при них людей пускали в расход. Считается, что зерно соловьевцы отдавали крестьянам обратно. Но дело было в Гражданскую и сегодня точно сказать, был ли Соловьев самоотверженным Робин Гудом или просто грабителем, невозможно.



В 1924-м атаману надоела лесная жизнь, и он пошел с властями на сделку, договорившись сложить оружие в обмен на фиктивный советский паспорт. Однако приехавшего на встречу с красными разбойника скрутили и заперли в амбаре. Утром Соловьева нашли мертвым, с огнестрельной раной. Часовой сказал, что атаман пытался бежать, и ему ничего не оставалось, кроме как открыть огонь на поражение.



Атаман Глазунов

Таинственный атаман, руководивший не менее таинственной бандой, орудовавшей в Канске в 1927 году. Банд тогда было немало, после Первой мировой и Гражданской на руках у населения оказалась масса нелегального оружия, к тому же нечего было есть — эти два факта способствовали неблагополучной криминальной обстановке в стране.

Широкую известность банда Глазунова приобрела после того, как разбойникам удалось разграбить целый поселок, где жили 45 человек. Другой раз бандиты сумели ограбить обоз, сопровождавшийся 20 возчиками. Кроме того, за Глазуновым и его соратниками числилось одновременное изнасилование 18 человек. Причем никаких сведений о поимке Глазунова нет, возможно, преступнику удалось избежать наказания.