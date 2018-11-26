Фотоловушки на «Столбах» впервые сняли охоту волков на маралов 🐺🦌

Posted 26 ноября 2018, 12:19
Published 26 ноября 2018, 12:19
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Фотоловушки заповедника «Столбы» впервые сняли фото и видео охоты волков. На одну из камер попало нападение волков на крупную маралуху.
«Известно, что волки последовательны в своих действиях, они оценивают ситуацию и, как правило, охотятся в «команде», — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Владимир Кожечкин. — Каждый волк занимает нужную позицию. Сам процесс добывания пищи включает такие этапы как поиск, обнаружение добычи, скрадывание, нападение, преследование и умерщвление. Навык и опыт для хищников имеют большое значение. Фотоловушкой зафиксировано, что для удачной охоты матерому волку понадобилось всего 20 минут. При этом мелкая волчица держалась в стороне и в схватку не вступала».
Камера также засняла, как спустя всего 15 минут после гибели копытного на место слетелись более 10 воронов и питались останками несколько дней. Сами волки ели маралуху почти две недели, отгоняя ворон.
«Факт увеличения количества волков в этом году с трех до пяти особей (две семейные пары и одиночка) дает надежду на то, что с территории ряда урочищ по долине реки Базаихи будут вытеснены многочисленные стаи бродячих собак, которые в последние годы наносят значительный ущерб животному населению заповедника», — отметил Кожичкин.
Фото: zapovednik-stolby.ru
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