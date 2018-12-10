Фестиваль урбанистического искусства «Арт-Ёлка» пройдёт в Красноярске

Уже в декабре улицы города украсят оригинальные арт-объекты местных дизайнеров, каждый из которых будет иметь свою легенду. Арт-объекты помогут взглянуть на ёлку по-новому, воплотят её в оригинальных визуальных решениях с авторским смыслом.

Фестиваль «Арт-Ёлка» станет частью культурной программы Универсиады-2019 года и пройдёт при поддержке администрации Красноярска, Дирекции Универсиады-2019, а также партнеров фестиваля. Его основная идея - объединение усилий власти и бизнеса, дизайнеров и урбанистов, СМИ и общественников для улучшения городской среды.

Фестиваль планируется проводить ежегодно на протяжении 3х месяцев. В этом году он пройдёт с 15.12.2018 по 15.03.2019.