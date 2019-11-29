«Из щенков лаек»: красноярец продает на Avito собачий жир

Posted 29 ноября 2019, 03:29
Published 29 ноября 2019, 03:29
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Обновление (13:00): лот снят с сайта после публикаций СМИ. На странице высвечивается уведомление о том, что объявление заблокировано.
На площадке Avito размещено объявление о продаже собачьего жира — его разместил житель Свердловского района Красноярска.
На лот обратил внимание телеграм-канал «Борус». В объявлении указано, что жир изготавливается из щенков лаек, которых продавец разводит больше 15 лет. Стоит собачий жир 2500 рублей за 0,5 литра, автор объявления предлагает доставку в любую точку России.