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Posted 29 ноября 2019, 03:29

Published 29 ноября 2019, 03:29

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

«Из щенков лаек»: красноярец продает на Avito собачий жир

29 ноября 2019, 03:29

Обновление (13:00): лот снят с сайта после публикаций СМИ. На странице высвечивается уведомление о том, что объявление заблокировано. 

На площадке Avito размещено объявление о продаже собачьего жира — его разместил житель Свердловского района Красноярска.

На лот обратил внимание телеграм-канал «Борус». В объявлении указано, что жир изготавливается из щенков лаек, которых продавец разводит больше 15 лет. Стоит собачий жир 2500 рублей за 0,5 литра, автор объявления предлагает доставку в любую точку России.  

Статья 245 УК РФ предусматривает наказание за жесткое обращение с животными из корыстных побуждений — от штрафа до лишения свободы.

«Проспекту Мира» удалось найти собачий жир в розничной продаже — в описании указано, что он производится из промысловых песца и лисы.

фото: medovayalavka.ru

«ПМ» направил запрос о ситуации в прокуратуру.

#Анна Комарова#Общество#Новости
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