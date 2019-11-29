«Из щенков лаек»: красноярец продает на Avito собачий жир

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На площадке Avito размещено объявление о продаже собачьего жира — его разместил житель Свердловского района Красноярска.

На лот обратил внимание телеграм-канал «Борус». В объявлении указано, что жир изготавливается из щенков лаек, которых продавец разводит больше 15 лет. Стоит собачий жир 2500 рублей за 0,5 литра, автор объявления предлагает доставку в любую точку России.