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Posted 31 марта 2020, 04:48

Published 31 марта 2020, 04:48

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Полицейские машины патрулируют Красноярск и призывают всех расходиться: «Оставайтесь дома для вашей безопасности!»

31 марта 2020, 04:48
Сюжет
Коронавирус

В Красноярске полицейские ездят на машине по городу и призывают жителей вернуться домой. 

«Уважаемые жители Красноярска! Призываем вас ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности!»

видео: 24.мвд.рф

Призывать жителей расходиться по домам начала и система оповещения в Красноярске. Некоторые горожане реагируют на это с испугом. 

  • Официально дни с 30 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
  • Закрыты магазины, кафе и рестораны. Продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, банки и магазины с товарами первой необходимости. Другие магазины, а также заведения общественного питания могут работать только в формате доставки.
#Полина Бородкина#Город#Новости#Коронавирус
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