В дежурные группы записались менее 2% красноярских воспитанников

В детских садах Красноярского края заработали дежурные группы. Всего в 397 дошкольных учреждениях региона функционирует 647 таких групп, которые посещают 5 107 детей. В дежурные группы Красноярска записали около тысячи ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это менее 2% от общего числа воспитанников красноярских детских садов.

Изначально дошколят готовились принять в восьми садиках, однако по многочисленным просьбам родителей дежурные группы открыли в 21 учреждении, практически в каждом микрорайоне города. Наиболее востребованными оказались группы в Кировском, Ленинском и Советском районах.

Сотрудники дежурных садов начали готовить группы еще вчера. Заменили постельное белье, провели тщательную уборку, обработали игрушки и посуду, закупили продукты, антисептические средства, даже сшили новые маски для воспитателей.