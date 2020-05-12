Священник начал сдавать металлолом. Он пишет про безденежье в храме и шутит: «Ни один церковный колокол не пострадал»

Настоятель храма Святой Троицы в Емельяново и храма Параскевы Пятницы в Барабаново Алексей Язев написал о том, как на его приходе отразился режим изоляции. Священник рассказывает, что пожертвований сейчас нет, поэтому он начал собирать металлолом на приходском огороде.

фото: vk.com/id336838001

«Государственного финансирования у нас нет. Нет ни грантовых денег, ни субсидий из-за рубежа. Что отправит Господь через людей в церковную кружку, на то и живем. А в связи с самоизоляцией та самая церковная кружка наша поросла мхом, и в ней поселился чудный паучок. Живет он там вольготно, никто его почти не тревожит. Только я иной раз со вздохом смотрю в пугающую пустоту...» — написал священник.

Язев рассказывает, как его многодетная семья начала урезать семейные расходы. Он указывает, что начал экономить на бензине и несколько дней жить в приходском здании, его жена — делать коллекцию авторских брошей для продажи. Их четверо сыновей в свою очередь отказались от новых игрушек.

Язев добавил, что на днях разбирал завалы на огороде нового приходского дома, и обнаружил там залежи «железяк». Он загрузил найденное в прицеп и сдал все в металлолом.

«В очереди был третьим. Народу прямо много. Полчаса ожидания, десять минут разгрузки и вуаля — горсть сотенных купюр, хватит почти на полный бак бензина. <...> В прицепе был только ненужный ржавый хлам, ни один церковный колокол не пострадал».