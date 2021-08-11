На правом берегу уберут скульптуру с Бременскими музыкантами

Posted 11 августа 2021, 02:10
Published 11 августа 2021, 02:10
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На правом берегу Красноярска уберут скульптуру «Бременские музыканты». Она находилась на Красрабе напротив ДК имени 1 Мая с начала 2000-х годов.
Как сообщили в мэрии, вместо этого там установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести». Власти решили, что стела и скульптура не сочетаются друг с другом, и в ближайшие две недели «Бременских музыкантов» демонтируют.
Саму скульптуру обещают сохранить. После демонтажа ее перевезут на склад, а потом обещают установить в другом месте — пока неизвестно, где именно.
Из-за установки стелы на площади не будут обустраивать площадку для катания на скейтбордах и спортивных велосипедах. По мнению мэрии, соседство стелы и спортивной площадки неуместно.